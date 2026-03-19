На фронте произошло 91 боевое столкновение: наиболее активно оккупанты атакуют на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора составило 91.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Искрисковщина, Рыжевка, Отруба, Волфино, Вовковка, Ходино, Бачевск, Горки, Рогизное, Коренок, Эсмань, Уланово, Стариково, Стукалевка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на этом направлении. Зафиксировано одно боестолкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подарил Чарльзу III планшет iPad, который отслеживает бои на фронте и воздушные атаки РФ

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении враг 17 раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочково, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголовка, Красное Первое. Две штурмовые операции продолжаются.



На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Две атаки продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 15 попыток захватчиков продвинуться в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергиевки, Ольговки, Среднего, населенного пункта Коровий Яр, Дробишевого, Заречного, Лимана, Дибровы. Восемь атакующих действий еще продолжаются.

Читайте также: Силы обороны Украины нанесли удар по авиаремонтному заводу в Новгородской области РФ, - Генштаб

На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного, Резниковки, Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.



На Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Малиновки и Константиновки.



На Константиновском направлении захватчики совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка. Два боя продолжаются.



На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Новопавловка. Продолжаются три вражеские атаки.



На Александровском направлении враг шесть раз наступал в сторону Сичневого, Сосновки, Красногорского и Злагоды. Наносил авиаудары в районах Ивановки и Просянки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ контролируют Федоровку, Клебан-Бик и Плещеевку, - ГВ "Схід"

Боевые действия на юге