На фронте произошло 91 боевое столкновение: наиболее активно оккупанты атакуют на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора составило 91.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по территории Украины
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Будки, Искрисковщина, Рыжевка, Отруба, Волфино, Вовковка, Ходино, Бачевск, Горки, Рогизное, Коренок, Эсмань, Уланово, Стариково, Стукалевка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО. Силы обороны имеют определенные тактические успехи на этом направлении. Зафиксировано одно боестолкновение.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении враг 17 раз атаковал в сторону населенных пунктов Прилипка, Лиман, Старица, Волчанск, Тихое, Бочково, Охримовка, Зыбино, Чугуновка, Фиголовка, Красное Первое. Две штурмовые операции продолжаются.
На Купянском направлении противник шесть раз пытался улучшить свое положение в районах Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки. Две атаки продолжаются.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отразили 15 попыток захватчиков продвинуться в сторону Грековки, Надежды, Новомихайловки, Новосергиевки, Ольговки, Среднего, населенного пункта Коровий Яр, Дробишевого, Заречного, Лимана, Дибровы. Восемь атакующих действий еще продолжаются.
На Славянском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного, Резниковки, Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Малиновки и Константиновки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка, Новопавловка. Два боя продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 16 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новый Донбасс, Родинское, Мирноград, Белицкое, Сухецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Новопавловка. Продолжаются три вражеские атаки.
На Александровском направлении враг шесть раз наступал в сторону Сичневого, Сосновки, Красногорского и Злагоды. Наносил авиаудары в районах Ивановки и Просянки.
Боевые действия на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло пять атак в сторону позиций наших защитников в районах Зеленого, Зализничного, Доброполья и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Гуляйпольского, Копаней, Мирного и Терсянки. Три штурмовые операции врага продолжаются.
- На Ореховском направлении враг один раз атаковал в сторону Степового и наносил авиаудары в районах Веселянки, Малокатериновки и Юрковки.
- На Приднепровском направлении вражеские штурмы не фиксировались.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
Украинские войска изматывают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", — говорится в сообщении.
