На фронті відбулося 91 боєзіткнення: найактивіше окупанти атакують на Покровському і Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора становить 91.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по території України

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Іскрисківщина, Рижівка, Отруба, Волфине, Вовківка, Ходине, Бачівськ, Гірки, Рогізне, Кореньок, Есмань, Уланове, Старикове, Стукалівка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку. Зафіксовано одне боєзіткнення.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 17 разів атакував у бік населених пунктів Приліпка, Лиман, Стариця, Вовчанськ, Тихе, Бочкове, Охрімівка, Зибине, Чугунівка, Фиголівка, Красне Перше. Дві штурмові дії тривають.



На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районах Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки. Дві атаки тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 спроб загарбників просунутися в бік Греківки, Надії, Новомихайлівки, Новосергіївки, Ольгівки, Середнього, населеного пункту Коровій Яр, Дробишевого, Зарічного, Лиману, Діброви. Вісім атакувальних дій іще тривають.

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На Слов’янському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки. Три штурмові дії продовжуються.



На Краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Малинівки та Костянтинівки.



На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Іллінівка, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.



На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Білицьке, Сухецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Новопавлівка. Продовжуються три ворожі атаки.



На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у бік Січневого, Соснівки, Красногірського та Злагоди. Завдавав авіаударів у районах Іванівки та Просянки.

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Бойові дії на півдні