Сийярто обвинил Украину в атаке на "Турецкий поток"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о якобы причастности Украины к нападению на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-секретарем венгерского правительства Золтаном Ковачем.

По словам Сийярто, удар якобы был нанесен 22 беспилотниками по объекту газовой инфраструктуры. Он утверждает, что такие действия могут свидетельствовать о попытке "энергетической блокады" Венгрии. Министр подчеркнул, что компрессорная станция важна для обеспечения поставок природного газа в страну.

Заявления Будапешта и реакция

Глава венгерского МИД резко раскритиковал действия Украины и призвал прекратить атаки на энергетические объекты.

"Украинцы держат нас в нефтяной блокаде, а теперь они хотят сделать невозможным и наше газоснабжение", - заявил Сийярто.

Он также добавил, что Венгрия якобы остается одним из поставщиков энергоресурсов для Украины. По его словам, подобные инциденты могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

На данный момент украинская сторона официально не комментировала эти обвинения.

Венгрия заблокировала кредит для Украины 

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать предоставление Европейским Союзом кредита для Украины на сумму 90 млрд евро. Об этом он написал в соцсети Х.

  • Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Также Орбан публично заявил, что Будапешт не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу.

предвыборная агония. Полная деградация руководства угростана
Дебiл.
Я розумію, що йому по барабану міжнародне право, яке дозволяє стороні, яка зазнала агресії, винищувати будь-яку інфраструктуру на території агресора, попри принедежність її третім сторонам...
Хоча, ні, можливо, він навіть не чув про таке... Бо отримав освіту в галузі спортивного менеджменту....
в нас тільки березень - самий срач настане в серпні...
Це ж не про тебе і трумпла
ні ні - це про тебе і зелю...
найкрщій спосіб не мати хамства у відповідь? - не хамити спершу.
Ніт, звичайно. Дебілами він вважає власних виборців, на яких це власне розраховано. Будь-які газо/нафтогони, якими кацапія качає власні нафту/газ є легітимними цілями для України, оскільки наповнюють ресурсами військову машину кацапів. Він би ще звинуватив Україну ц тому, що її ЗС знищують кацапські дрони.
Що це було?
Сіярто відпрацьовує так, як накажуть з московії йому куратори!!!
Передвиборчі конвульсії осіб з Угорщини, які вчинили злочини….
Цигани дня не можуть прожити щоб не нагадити Україні.
Це так брехати норми ЄС яким Україна не відповідає??
Ну якщо так все серйозно то війну давай оголошуй.
Мамалыгой не подавись, мацой вже Трамп забив
Путин анонсировал возможные подрывы "Турецкого" и "Голубого" потоков в Черном море
Останнє, що в нього залишилося це заявити, що Україна привласнила собі рецепт мадярського гуляшу.
Та йде він нах*й...
Смокчи пісос,угорський *****.
Ну угорці це все ж ті що проживали на рашці колись-воні головні і всі проти них.Прийде новий премєр і буде теж саме.Вони не віддадуть частку європирога нікому
После визитов к кремлевским террористам и накануне выборов, венгерское руководство начало систематические провокации против Украины. Детальное https://zn.ua/ukr/europe/uhorski-spetssluzhbi-mohli-instsenuvati-spetsoperatsiju-proti-oshchadbanku-shchob-sprovokuvati-kijiv-rozsliduvannja.html расследование венгерских независимых сми об "инкасаторах", это подтверждает .
оригинал статьи: https://24.hu/kozelet/2026/03/19/ukran-penzszallitok-provokacio-titkosszolgalat-kampany-ertesules/
ВИбори,вибори,але повинен бути розум і мудрість Угорщина втягнула нас в свої внутрішні розборки і не зупиниться до виборів Вся брехня,грязь виноситься на публічні заяви її лідерів А ми як хлопчикиз пісочниці їм підігруєм Необхідно ПРАЦЮВАТИ нашим дипломатам в тиші і відмовитись від любих публічних заяв Спокійно доносити кваліфіціровано любі напади цих угорським "політиків" І не вестися по принципу ---"сам дурак"
сіярто ІДІОТ.
Или бабло отрабатывают по полной, или уверены в победе!? Даже интересно подождать до Пасхи.
і шо нам тепер робить??
