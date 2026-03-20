Сийярто обвинил Украину в атаке на "Турецкий поток"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о якобы причастности Украины к нападению на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-секретарем венгерского правительства Золтаном Ковачем.

По словам Сийярто, удар якобы был нанесен 22 беспилотниками по объекту газовой инфраструктуры. Он утверждает, что такие действия могут свидетельствовать о попытке "энергетической блокады" Венгрии. Министр подчеркнул, что компрессорная станция важна для обеспечения поставок природного газа в страну.

Заявления Будапешта и реакция

Глава венгерского МИД резко раскритиковал действия Украины и призвал прекратить атаки на энергетические объекты.

"Украинцы держат нас в нефтяной блокаде, а теперь они хотят сделать невозможным и наше газоснабжение", - заявил Сийярто.

Он также добавил, что Венгрия якобы остается одним из поставщиков энергоресурсов для Украины. По его словам, подобные инциденты могут поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

На данный момент украинская сторона официально не комментировала эти обвинения.

Венгрия заблокировала кредит для Украины

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит блокировать предоставление Европейским Союзом кредита для Украины на сумму 90 млрд евро. Об этом он написал в соцсети Х.

Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.

Также Орбан публично заявил, что Будапешт не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу.

