Сійярто звинуватив Україну в атаці на "Турецький потік"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про нібито причетність України до атаки на компресорну станцію газопроводу "Турецький потік".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, оприлюдненій речником угорського уряду Золтаном Ковачем.

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За словами Сійярто, удар нібито був здійснений 22 безпілотниками по об’єкту газової інфраструктури. Він стверджує, що такі дії можуть свідчити про спробу "енергетичної блокади" Угорщини. Міністр наголосив, що компресорна станція є важливою для забезпечення постачання природного газу до країни.

Заяви Будапешта та реакція

Глава угорського МЗС різко розкритикував дії України та закликав припинити атаки на енергетичні об’єкти.

"Українці тримають нас у нафтовій блокаді, а тепер вони хочуть унеможливити і наше газопостачання", — заявив Сійярто.

Він також додав, що Угорщина нібито залишається одним із постачальників енергоресурсів для України. За його словами, подібні інциденти можуть поставити під загрозу енергетичну безпеку країни.

Наразі українська сторона офіційно не коментувала ці звинувачення.

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Угорщина заблокувала кредит для України

Тим часом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт продовжить блокувати надання Європейським Союзом кредиту для України на суму 90 млрд євро. Про це він написав в соцмережі Х.

Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Також Орбан публічно заявив, що Будапешт не дозволить Україні приєднатися до Європейського Союзу.

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