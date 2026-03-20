Российский А-50 поврежден в результате атаки на Новгородскую область РФ, - Генштаб ВСУ
В ночь на 20 марта Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российских захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, были поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области.
"Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (литье и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии", - говорится в сообщении.
Пострадала инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ВОТ Запорожской обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
Поврежден А-50
В результате удара по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ) 17 марта подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
Самолет находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.
От СБС його і модернізували