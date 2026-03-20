Российский А-50 поврежден в результате атаки на Новгородскую область РФ, - Генштаб ВСУ

В ночь на 20 марта Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.



Так, были поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области.

"Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (литье и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Пострадала инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ВОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Поврежден А-50

В результате удара по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ) 17 марта подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Самолет находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.

