Российский А-50 поврежден в результате атаки на Новгородскую область РФ, - Генштаб ВСУ

ВСУ повредили российский А-50: подробности

В ночь на 20 марта Силы обороны нанесли удары по ряду объектов российских захватчиков.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, были поражены объекты Алчевского металлургического комбината на ВОТ Луганской области.

"Предприятие задействовано в изготовлении корпусов артиллерийских снарядов (литье и первичная обработка заготовок крупного калибра), а также в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии", - говорится в сообщении.

Пострадала инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, ВОТ Запорожской обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

Поврежден А-50

В результате удара по объектам 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса (Новгородская область, РФ) 17 марта подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Самолет находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации.

А50 це офігенно. На болотах їх залишалось трохи більше, ніж один
20.03.2026 15:32 Ответить
Черговий блохольот москвопедів згорів 😁
20.03.2026 15:26 Ответить
Літак перебував на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

От СБС його і модернізували
20.03.2026 15:45 Ответить
Черговий блохольот москвопедів згорів 😁
показать весь комментарий
20.03.2026 15:26 Ответить
Модернізована версія блохольота А-50У коштує біля $500 млн.
20.03.2026 15:46 Ответить
1/3 патрiота. 😁
20.03.2026 15:49 Ответить
А50 це офігенно. На болотах їх залишалось трохи більше, ніж один
показать весь комментарий
20.03.2026 15:32 Ответить
Самольот зі сковородою з диска борони над фюзеляжем
20.03.2026 15:35 Ответить
А пригадуєте, як раніше монітори писали, що злетів А50? Але вже давно не пишуть))
20.03.2026 15:43 Ответить
Після тго, як ми їх "споловинили", кацапи їх ховають... Їх і до війни було десь з десяток - не більше... Але працездатних, на зараз, залишилося всього кілька штук...
20.03.2026 16:12 Ответить
Літак перебував на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

От СБС його і модернізували
показать весь комментарий
20.03.2026 15:45 Ответить
Вот пуля пролєтєла і ага
20.03.2026 15:48 Ответить
Фух наблюдатели мной поражены два немецких русских ага
20.03.2026 15:54 Ответить
кацапи скиглят що там два літаки було
20.03.2026 16:13 Ответить
 
 