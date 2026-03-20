Російський А-50 пошкоджено внаслідок атаки на Новгородську область РФ, - Генштаб ЗСУ
У ніч на 20 березня Сили оборони атакували низку об'єктів російських загарбників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, було уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області.
"Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.
Уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької обл.).
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
Пошкоджено А-50
Внаслідок удару по об'єктах 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ) 17 березня підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
Літак перебував на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.
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