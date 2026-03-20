Російський А-50 пошкоджено внаслідок атаки на Новгородську область РФ, - Генштаб ЗСУ

У ніч на 20 березня Сили оборони атакували низку об'єктів російських загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, було уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області.

"Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії", - йдеться в повідомленні.

Уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

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Пошкоджено А-50

Внаслідок удару по об'єктах 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, РФ) 17 березня підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Літак перебував на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

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