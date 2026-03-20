Дело Иванющенко: НАБУ и САП проводят обыски в судах и у представителей ОГП, - СМИ
НАБУ и САП проводят обыски в судах и у представителей Офиса генерального прокурора. Они связаны с делом бывшего регионала Юрия Иванющенко.
Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В частности, обыски проводятся в Киевском апелляционном суде, у судьи Владимира Мельника.
"По словам источников, следственные действия касаются дела экс-депутата "Партии регионов" Иванющенко и связаны с закрытием дела Иванющенко и отменой арестов его счетов за рубежом.
Обыски касаются дела, когда судьи и прокуроры помогли отменить арест средств Иванющенко в Швейцарии", - пишет издание.
По информации источников, речь может идти о более чем 70 миллионах евро.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли на сумму более 160 млн грн.
- ВАКС заочно арестовал Иванющенко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Воробець
показать весь комментарий20.03.2026 15:50 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
CrystalWhip
показать весь комментарий20.03.2026 16:09 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий20.03.2026 15:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василь Воробець
показать весь комментарий20.03.2026 15:58 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
CrystalWhip
показать весь комментарий20.03.2026 16:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль