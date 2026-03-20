Дело Иванющенко: НАБУ и САП проводят обыски в судах и у представителей ОГП, - СМИ

Дело Иванющенко: НАБУ проводит обыски в судах и ОГП

НАБУ и САП проводят обыски в судах и у представителей Офиса генерального прокурора. Они связаны с делом бывшего регионала Юрия Иванющенко.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обыски проводятся в Киевском апелляционном суде, у судьи Владимира Мельника.

"По словам источников, следственные действия касаются дела экс-депутата "Партии регионов" Иванющенко и связаны с закрытием дела Иванющенко и отменой арестов его счетов за рубежом.

Обыски касаются дела, когда судьи и прокуроры помогли отменить арест средств Иванющенко в Швейцарии", - пишет издание.

По информации источников, речь может идти о более чем 70 миллионах евро.

Что предшествовало?

От ганьба!!!Прокуратура підозрюється в покриванні злочину!!!!!!!
20.03.2026 15:50 Ответить
Конкурси? Ні, тільки перевірені роками бандити?
20.03.2026 16:09 Ответить
чергова "сценка" за участі НАЗК І САП
20.03.2026 15:52 Ответить
Ви серйозно???Не може бути такого що хтось наверху прикриває такого як Йура Йєнакіївський??¿??
20.03.2026 15:58 Ответить
Він з опи, в ньго робота така.
20.03.2026 16:11 Ответить
 
 