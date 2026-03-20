Справа Іванющенка: НАБУ та САП проводять обшуки в судах та у представників ОГП, - ЗМІ
НАБУ та САП проводять обшуки у судах та представників Офісу Генпрокурора. Вони пов'язані зі справою ексрегіонала Юрія Іванющенка.
Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зокрема, обшуки проводяться у Київському апеляційному суді, у судді Володимира Мельника.
"За словами джерел, слідчі дії стосуються справи ексдепутата "Партії регіонів" Іванющенка і пов'язанні зі закриттям справи Іванющенка та скасування арештів з його рахунків за кордоном.
Обшуки стосуються справи, коли судді і прокурори допомогли скасувати арешт коштів Іванющенка у Швейцарії", - пише видання.
За інформацією джерел, може йтися про понад 70 мільйонів євро.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.
- ВАКС заочно заарештував Іванющенка.
Топ коментарі
+13 Василь Воробець
показати весь коментар20.03.2026 15:50 Відповісти Посилання
+8 Василь Воробець
показати весь коментар20.03.2026 15:58 Відповісти Посилання
+5 CrystalWhip
показати весь коментар20.03.2026 16:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль