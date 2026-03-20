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Справа Іванющенка: НАБУ та САП проводять обшуки в судах та у представників ОГП, - ЗМІ

Справа Іванющенка: НАБУ проводить обшуки в судах та ОГП

НАБУ та САП проводять обшуки у судах та представників Офісу Генпрокурора. Вони пов'язані зі справою ексрегіонала Юрія Іванющенка.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зокрема, обшуки проводяться у Київському апеляційному суді, у судді Володимира Мельника.

"За словами джерел, слідчі дії стосуються справи ексдепутата "Партії регіонів" Іванющенка і пов'язанні зі закриттям справи Іванющенка та скасування арештів з його рахунків за кордоном.

Обшуки стосуються справи, коли судді і прокурори допомогли скасувати арешт коштів Іванющенка у Швейцарії", - пише видання.

За інформацією джерел, може йтися про понад 70 мільйонів євро.

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Що передувало?

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Автор: 

НАБУ (5752) обшук (2064) Юра Єнакієвський (147) САП (2623)
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Топ коментарі
+13
От ганьба!!!Прокуратура підозрюється в покриванні злочину!!!!!!!
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20.03.2026 15:50 Відповісти
+8
Ви серйозно???Не може бути такого що хтось наверху прикриває такого як Йура Йєнакіївський??¿??
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20.03.2026 15:58 Відповісти
+5
Конкурси? Ні, тільки перевірені роками бандити?
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20.03.2026 16:09 Відповісти

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