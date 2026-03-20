Наибольшая активность врага фиксируется на Покровском и Константиновском направлениях. Всего на фронте - 81 боестолкновение, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 81, причем наибольшее количество пришлось на Покровское и Константиновское направления.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 20 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Обстрелы приграничных территорий продолжаются.

Сегодня в Сумской области ударам подверглись населенные пункты Вольная Слобода, Прогресс, Коренок, Стягайловка, Степановка, Кучеровка, Стариково, Зноб-Трубчевская, Яструбщина, Рогизное, Бачевск, Будки. Также авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Эсмань.

В Черниговской области под обстрел попала Николаевка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны отразили четыре вражеских штурма, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор, кроме того, враг осуществил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 11 – с применением РСЗО, нанес два авиационных удара, применив пять управляемых бомб.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал вблизи населенных пунктов Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении противник совершил один штурм позиций наших войск вблизи населенного пункта Куриловка.

Бои на востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении с начала суток враг не проводил активных действий.

На Славянском направлении продолжается попытка противника приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русина Яра и Софиевки.

Силы обороны с начала суток отразили 11 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филия. Два боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг осуществил две наступательные операции в сторону Тернового и Калиновского.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло восемь атак в районах Доброполья, Зализничного, Зеленого и Луговского. Враг нанес авиаудары в районах Горного, Гуляйпольского, Новоселовки.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам подвергся населенный пункт Камишеваха.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение вблизи Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.