Найбільша активність ворога фіксується на Покровському і Костянтинівському напрямках. Загалом на фронті - 81 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 81, найбільше - на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 20 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Обстріли прикордонних територій тривають.

Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Вільна Слобода, Прогрес, Кореньок, Стягайлівка, Степанівка, Кучерівка, Старикове, Зноб-Трубчевська, Яструбщина, Рогізне, Бачівськ, Будки. Також авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Есмань.

У Чернігівській області під обстріл потрапила Миколаївка.

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Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони зупинили чотири ворожі штурми, ще два боєзіткнення тривають до цього часу, крім того, ворог здійснив 70 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 11 – із застосуванням РСЗВ, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши п’ять керованих бомб.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував поблизу населених пунктів Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ поблизу населеного пункту Курилівка.

Бої на сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку від початку доби ворог не проводив активних дій.

На Слов’янському напрямку триває ворожа спроба наблизитися до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки.

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На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 12 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.

Сили оборони з початку доби відбили 11 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія. Два боєзіткнення ще не завершені.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії, в бік Тернового та Калинівського.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім атак у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого та Лугівського. Ворог завдав авіаударів у районах Гіркого, Гуляйпільського, Новоселівки.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Степногірська. Авіаударів зазнав населений пункт Комишуваха.

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На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення поблизу Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.