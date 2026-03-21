В России заявили о сбивании 283 дронов: взрывы прогремели вблизи Москвы, атакованы предприятия
В России заявляют о якобы массированной атаке беспилотников и сбивании 283 дронов в нескольких регионах. Сообщается о повреждениях нефтеперерабатывающих и химических предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что в ночь на субботу беспилотники сбивали над 12 областями России, Татарстаном, на подлете к Москве и над оккупированным полуостровом Крым. Больше всего беспилотников было якобы сбито над Ростовской областью.
Ростовская область: десятки сбитых БПЛА
Губернатор региона Юрий Слюсар заявил, что около девяти десятков беспилотников были якобы сбиты в девяти районах Ростовской области. По его словам, по состоянию на утро угроза атак в регионе еще сохранялась.
Уфа: цель - нефтеперерабатывающие заводы
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в Уфе целью атаки дронов стали нефтеперерабатывающие предприятия города.
Москва: заявления о сбивании БПЛА
В российской столице мэр Сергей Собянин сообщил о якобы сбитых 27 беспилотниках, в том числе нескольких на подлете к городу.
Что предшествовало?
В ночь на 21 марта в Саратовской области РФ прогремела серия взрывов в нескольких городах, в частности в Саратове и Энгельсе.
В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот", расположенные в Тольятти Самарской области.
