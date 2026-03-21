В России заявили о сбивании 283 дронов: взрывы прогремели вблизи Москвы, атакованы предприятия

В России заявляют о якобы массированной атаке беспилотников и сбивании 283 дронов в нескольких регионах. Сообщается о повреждениях нефтеперерабатывающих и химических предприятий.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что в ночь на субботу беспилотники сбивали над 12 областями России, Татарстаном, на подлете к Москве и над оккупированным полуостровом Крым. Больше всего беспилотников было якобы сбито над Ростовской областью.

Ростовская область: десятки сбитых БПЛА

Губернатор региона Юрий Слюсар заявил, что около девяти десятков беспилотников были якобы сбиты в девяти районах Ростовской области. По его словам, по состоянию на утро угроза атак в регионе еще сохранялась.

Уфа: цель - нефтеперерабатывающие заводы

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в Уфе целью атаки дронов стали нефтеперерабатывающие предприятия города.

Москва: заявления о сбивании БПЛА

В российской столице мэр Сергей Собянин сообщил о якобы сбитых 27 беспилотниках, в том числе нескольких на подлете к городу.

Что предшествовало?

В ночь на 21 марта в Саратовской области РФ прогремела серия взрывов в нескольких городах, в частности в Саратове и Энгельсе.

В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот", расположенные в Тольятти Самарской области.

Російські окупанти втратили другий вертоліт за останню добу.

21.03.2026 10:28 Ответить
Чому симетрично не атакуємо електромережі?
21.03.2026 10:36 Ответить
чим атакувати, рожевими фламінгами?
21.03.2026 10:40 Ответить
балаболістичними ракетами.
21.03.2026 10:50 Ответить
Єрмак і бананов разом з сівковичем і деркачем, під оркдою мертвечука, завдають шкоди московітам-окупантам, мабуть, десь так… !!!???
21.03.2026 10:49 Ответить
 
 