У Росії заявили про збиття 283 дронів: вибухи пролунали поблизу Москви, атаковані підприємства

У Росії заявляють про нібито масовану атаку безпілотників і збиття 283 дронів у кількох регіонах. Повідомляється про ураження нафтопереробних і хімічних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що у ніч проти суботи безпілотники збивали над 12 областями Росії, Татарстаном, на підльоті до Москви та над окупованим півостровом Крим. Найбільше безпілотників було нібито збито над Ростовською областю.

Ростовська область: десятки збитих БпЛА

Губернатор регіону Юрій Слюсар заявив, що близько дев’яти десятків безпілотників були нібито збиті у дев’яти районах Ростовської області. За його словами, станом на ранок загроза атак у регіоні ще зберігалася.

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Уфа: ціль - нафтопереробні заводи

Глава Башкортостану Радій Хабіров повідомив, що в Уфі ціллю атаки дронів стали нафтопереробні підприємства міста.

Москва: заяви про збиття БпЛА

У російській столиці мер Сергій Собянін повідомив про нібито збиття 27 безпілотників, включно з кількома на підльоті до міста.

Що передувало?

У ніч на 21 березня в Саратовській області РФ пролунала серія вибухів у кількох містах, зокрема в Саратові та Енгельсі.

У ніч проти 21 березня були атаковані підприємства "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот", що розташовані у Тольятті Самарської області.

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