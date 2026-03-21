У Росії заявили про збиття 283 дронів: вибухи пролунали поблизу Москви, атаковані підприємства
У Росії заявляють про нібито масовану атаку безпілотників і збиття 283 дронів у кількох регіонах. Повідомляється про ураження нафтопереробних і хімічних підприємств.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що у ніч проти суботи безпілотники збивали над 12 областями Росії, Татарстаном, на підльоті до Москви та над окупованим півостровом Крим. Найбільше безпілотників було нібито збито над Ростовською областю.
Ростовська область: десятки збитих БпЛА
Губернатор регіону Юрій Слюсар заявив, що близько дев’яти десятків безпілотників були нібито збиті у дев’яти районах Ростовської області. За його словами, станом на ранок загроза атак у регіоні ще зберігалася.
Уфа: ціль - нафтопереробні заводи
Глава Башкортостану Радій Хабіров повідомив, що в Уфі ціллю атаки дронів стали нафтопереробні підприємства міста.
Москва: заяви про збиття БпЛА
У російській столиці мер Сергій Собянін повідомив про нібито збиття 27 безпілотників, включно з кількома на підльоті до міста.
Що передувало?
У ніч на 21 березня в Саратовській області РФ пролунала серія вибухів у кількох містах, зокрема в Саратові та Енгельсі.
У ніч проти 21 березня були атаковані підприємства "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот", що розташовані у Тольятті Самарської області.
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