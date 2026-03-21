Новости Убийство полицейских
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Славянске, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители Донецкой области в ходе специальной полицейской операции задержали злоумышленника, расстрелявшего участкового офицера полиции при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задержан убийца полицейского в Славянске

Обстоятельства убийства

В Нацполиции напомнили, что во время проверки документов мужчина открыл огонь по полицейскому наряду. От ранений на месте умер капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

Полицейская спецоперация

Для розыска и задержания фигуранта была введена специальная полицейская операция. Сегодня оперативники получили информацию от местных жителей, заметивших мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

Во время тщательного обследования территории возможного нахождения злоумышленника он был задержан. Нападавшим оказался 50-летний ранее судимый житель Славянска.

Предварительно установлено, что нападавший находился в СЗЧ. У него изъяты вещественные доказательства, в частности - огнестрельное оружие.

Что грозит

Начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 348 (убийство сотрудника правоохранительного органа), ст. 262 (хищение, присвоение огнестрельного оружия), ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием).

Сообщается, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Что предшествовало?

  • 19 марта в Славянске при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский - мужчина открыл огонь по наряду во время проверки документов. Нападавший скрылся с места преступления.
  • Подозреваемого в убийстве полицейского во время проверки документов объявили в розыск.

Ухилянтів не існує. Це новомова з оп-шечки
21.03.2026 17:29 Ответить
Як і баканову
21.03.2026 17:30 Ответить
СЗЧ та ухилянти,мабуть,здійснюють 90% злочинів в Україні. не кажучи вже про диверсії,шпіонаж та роботу на Рашку....
21.03.2026 17:27 Ответить
Москворотий, вбий москворотого! 😁
21.03.2026 17:24 Ответить
М-да. Громадянську війну тут провокувати отак прямо можна і за це не банять, то не правду казати про свавілля. Воно тобі аукнеться. коли нвіть не будеш чекати. І швейцарська соціалка не допоможе, і зловтішання, заради яких ти хочеш ще більшої м'ясорубки!
21.03.2026 18:08 Ответить
Москвороті не громадяни а зрадники. Знищення зрадників не громадянська війна, кацапідр 😁
21.03.2026 18:11 Ответить
Зйобок не громадянин, а взагалі *** з бугра. Твоя думка нікому не цікава, не дери дзьоба даремно.
21.03.2026 18:24 Ответить
Половина населення говорить по-російськи. В Києві. На на сході, напевно, більше. І як тут з закликами то масових вбивств, геноциду, розпалюванням ворожнечі? Здається, і тут карний кодекс і конституція хромають, допоки отакі зрадники як ти, що наплювали на присягу і сито живуть у Швейцарії, тут таке верзуть.
21.03.2026 18:25 Ответить
СЗЧ та ухилянти,мабуть,здійснюють 90% злочинів в Україні. не кажучи вже про диверсії,шпіонаж та роботу на Рашку....
21.03.2026 17:27
21.03.2026 17:27 Ответить
Ухилянтів не існує. Це новомова з оп-шечки
21.03.2026 17:29
21.03.2026 17:29 Ответить
Ухилянти як ховрахи,їх не видно,але вони є.
21.03.2026 17:49 Ответить
Ухилянти будапештського меморандуму - сша, британія, франція, китай. Парашка агресор-ухилянт. Ось всі 5 ухилесів
21.03.2026 17:52 Ответить
Ну от, написав адекватний пост. Ще ті, хто давав присягу - силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери.. Які якраз не воюють. Навіщо тільки закликаєш до вбивств на мовному грунті, незрозуміло.
21.03.2026 18:28 Ответить
О как, он еще и дезертир. Ну значит по полной.
21.03.2026 17:27 Ответить
Як і баканову
21.03.2026 17:30 Ответить
І золкіну і сєрову і міндичу і шаурмі і шефіру...
21.03.2026 18:10 Ответить
главно дєло шоб виборчіх прав не позбавили.
21.03.2026 17:42 Ответить
Якщо був наряд, то що робив як мінімум другий поліцейський? Інфи нема що його було поранено... Чи наздоганяв, чи відстрілювався, чи його (її) роззброїв той покидьок?
21.03.2026 17:40 Ответить
В цій прифронтовій зоні поліція,і не тільки,має пересуватись мінімум по троє.І патрони повинні бути в патронниках.Таке місце,такі часи....
21.03.2026 18:05 Ответить
Адвокати, лийтинанти-ухилянти єрмак з банановим, разом із суддівськими, уже допомагають убивці вибратися на мацковію, як симоненку чи беркутні????
21.03.2026 17:46 Ответить
Ухилянти? А ти хто? Який в тебе прапорець.
21.03.2026 18:06 Ответить
Дайте йому три метра вірьовки, щоб воно хоть повісилося, або як і калашникова, кушнарьова, Сашка Білого, ….
21.03.2026 17:49 Ответить
Він ту вєрьовку зараз сам посилено шукає.Але поки до неї добереться пройде сім кіл пекла.Поліцейські йому свого не подарують і не простять...сподіваюсь...
21.03.2026 18:06 Ответить
Ну звісно, мусорва гарно воює тільки проти беззбройних.
21.03.2026 18:26 Ответить
Так воно ще й дезертир.Ну і нахєра вони його брали?Скзали б що відстрілювався.
21.03.2026 17:52 Ответить
Нагадати тобі нещодавній випадок з 4 мусорами в твоїй області?
21.03.2026 17:55 Ответить
А ти тут що - працюєш затичкою до кожної дірки? Чи просто відпрацьовуєш тут провокатором? Щось тебе дуже багато стало тут.
21.03.2026 18:06 Ответить
Сєр-ґєй, чому в тебе кацапське ім'я? То ти ґєй чи сєр? 😁
21.03.2026 18:13 Ответить
А коли затримають винних у вбивстві Сопіна, Сахарука, у скиданні з 5 поверху Танчика, он за це вбивство:
https://www.youtube.com/watch?v=abvShZGdV9o
https://www.instagram.com/p/DV_sKpKDIRl/
Ось за це:
https://www.youtube.com/watch?v=zq4J4wZnEo4
https://www.instagram.com/reel/DVUSFQSiNQg/
І т.д.
21.03.2026 18:12 Ответить
Чому не заблюрили фото? Суд вже виніс вирок, визнав затриманого винним?
21.03.2026 18:28 Ответить
Бо про права навіть звичайної людини, що не скоїла жодного криміналу (не кажучи вже про підозрюваних у вбивстві), можна забути.
https://www.youtube.com/watch?v=8LCzZtifIwI
21.03.2026 18:42 Ответить
 
 