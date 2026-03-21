Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Славянске, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители Донецкой области в ходе специальной полицейской операции задержали злоумышленника, расстрелявшего участкового офицера полиции при исполнении им служебных обязанностей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Обстоятельства убийства

В Нацполиции напомнили, что во время проверки документов мужчина открыл огонь по полицейскому наряду. От ранений на месте умер капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

Полицейская спецоперация

Для розыска и задержания фигуранта была введена специальная полицейская операция. Сегодня оперативники получили информацию от местных жителей, заметивших мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

Во время тщательного обследования территории возможного нахождения злоумышленника он был задержан. Нападавшим оказался 50-летний ранее судимый житель Славянска.

Предварительно установлено, что нападавший находился в СЗЧ. У него изъяты вещественные доказательства, в частности - огнестрельное оружие.

Что грозит

Начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 348 (убийство сотрудника правоохранительного органа), ст. 262 (хищение, присвоение огнестрельного оружия), ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием).



Сообщается, что задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

