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Новини Убивство поліцейських
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Затримано підозрюваного у вбивстві поліцейського у Слов’янську, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці Донеччини під час спеціальної поліцейської операції затримали зловмисника, який розстріляв дільничного офіцера поліції під час виконання ним службових обов’язків.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Затримано вбивцю поліцейського у Слов’янську

Обставини вбивства

У Нацполіції нагадали, що під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

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Поліцейська спецоперація

Для розшуку та затримання фігуранта було введено спеціальну поліцейську операцію. Сьогодні оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

Під час ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Нападником виявився 50-річний раніше судимий мешканець Слов’янська.

Попередньо встановлено, що нападник перебував у СЗЧ. У нього вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

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Що загрожує

Розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 348 (вбивство працівника правоохоронного органу), ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї), ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю).

Повідомляється, що затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Що передувало?

  • 19 березня у Слов’янську під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський - чоловік відкрив вогонь по наряду під час перевірки документів. Нападник зник з місця злочину.
  • Підозрюваного у вбивстві поліцейського під час перевірки документів оголосили в розшук.

Автор: 

Нацполіція (15797) вбивство (3288) Донецька область (11396) Краматорський район (1297) Слов’янськ (845)
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Топ коментарі
+28
СЗЧ та ухилянти,мабуть,здійснюють 90% злочинів в Україні. не кажучи вже про диверсії,шпіонаж та роботу на Рашку....
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21.03.2026 17:27 Відповісти
+18
Тобто, якщо чотири рази ухилявся від мобілізації, та ще й сміявся при цьому, то вже не ухилянт?
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21.03.2026 18:55 Відповісти
+16
В цій прифронтовій зоні поліція,і не тільки,має пересуватись мінімум по троє.І патрони повинні бути в патронниках.Таке місце,такі часи....
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21.03.2026 18:05 Відповісти

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