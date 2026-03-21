Затримано підозрюваного у вбивстві поліцейського у Слов’янську, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці Донеччини під час спеціальної поліцейської операції затримали зловмисника, який розстріляв дільничного офіцера поліції під час виконання ним службових обов’язків.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини вбивства

У Нацполіції нагадали, що під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

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Поліцейська спецоперація

Для розшуку та затримання фігуранта було введено спеціальну поліцейську операцію. Сьогодні оперативники отримали інформацію від місцевих жителів, які помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

Під час ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Нападником виявився 50-річний раніше судимий мешканець Слов’янська.

Попередньо встановлено, що нападник перебував у СЗЧ. У нього вилучено речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

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Що загрожує

Розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 348 (вбивство працівника правоохоронного органу), ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї), ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю).



Повідомляється, що затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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Що передувало?