Украина резко сократила отбор газа из хранилищ: запасы превышают прошлогодние

Украина сократила отбор газа до 5 млн кубометров в сутки

Украина существенно сократила отбор природного газа из подземных хранилищ в начале марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает экс-министр энергетики Ольга Буславец.

По ее словам, среднесуточный отбор снизился до 5 млн кубометров, тогда как в предыдущие три года этот показатель составлял около 22 млн кубометров.

Читайте: Украина потеряла 60% добычи газа накануне зимы из-за ударов РФ, - Bloomberg

Буславец отметила, что уменьшение отбора стало возможным благодаря сочетанию внутренней добычи газа и импорта.

По состоянию на март запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют около 9,5 млрд кубометров, что на 3,7 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

В то же время потребление газа в Украине снизилось до 70-75 млн кубометров в сутки, что, по оценкам, связано с теплой погодой.

Также читайте: Еврокомиссия призвала страны ЕС раньше начать наполнение газовых хранилищ

Что известно об импорте?

По данным оператора ГТС, чистый импорт газа в марте составляет примерно 24-25 млн кубометров в сутки.

Поставки поступают из Венгрии, Польши и Словакии, а также в меньших объемах – из Молдовы и Румынии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран нанес баллистический удар по крупнейшему в мире комплексу сжиженного природного газа в Катаре. ВИДЕО

Контекст

В Европе ситуация с запасами газа оценивается как более напряженная. Уровень наполнения хранилищ составляет около 29%, что на 30% ниже среднего показателя за последние пять лет и на 17% меньше, чем в 2025 году.

По данным агентства ICIS, средняя цена газа в Украине по состоянию на 20 марта составляла около 22,7 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС, что примерно на 18% ниже европейского индикатора TTF.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине придется увеличить импорт газа из-за крупнейшего удара РФ по газодобыче, - Минэнерго

Не Україна скоротила, а кацапи нам скоротили. Пів України без опалення й гарячої води. А зелені д@біли здобутками хизуються! Ще й в тєлєгє кацапів інформує! Геть розум втратила, курка.
21.03.2026 17:47 Ответить
всю зиму палив по 200 кубів в місяць
21.03.2026 17:50 Ответить
Ні яух собі,кучеряво по 200 кубів палить!
21.03.2026 18:32 Ответить
не зрозуміло!
що за всраті переможні реляції від чергової зеленої дегенератки мародерки?
хто таке богуславець?
ексміністерка енергетики
місце богуславець, поряд з зеленим юдокланом, в києві на аркє дружби народав догори дригом!!!
21.03.2026 18:00 Ответить
Мені рахунок від кретинської ***@реконструкції на 40 кубов викатили! Типу - опалення не було, грілись газом! Взагалі дебілізм повний. Бо реально не грілись, в квартирі й так тепло було, бо склопакети і утеплений засклений балкон через всю квартиру.

Зекономіла вона..
21.03.2026 18:15 Ответить
Знову це піарне "рекордні запаси газу в сховищах". З року в рік Зеленскій розповідає, що Україна закачала в сховища рекордну кількість газу. А потім після Нового року "Газу нема, потрібно швидко докупити." А все тому, Що Україна закачала. Але газ західних компаній., а не газ куплений Урядом.
21.03.2026 18:05 Ответить
Україні газу власного видобутку вистачає. Заборона на експорт власного газу діє з 2022 року.
21.03.2026 18:14 Ответить
 
 