Украина резко сократила отбор газа из хранилищ: запасы превышают прошлогодние
Украина существенно сократила отбор природного газа из подземных хранилищ в начале марта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает экс-министр энергетики Ольга Буславец.
По ее словам, среднесуточный отбор снизился до 5 млн кубометров, тогда как в предыдущие три года этот показатель составлял около 22 млн кубометров.
Подробности
Буславец отметила, что уменьшение отбора стало возможным благодаря сочетанию внутренней добычи газа и импорта.
По состоянию на март запасы природного газа в украинских подземных хранилищах составляют около 9,5 млрд кубометров, что на 3,7 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.
В то же время потребление газа в Украине снизилось до 70-75 млн кубометров в сутки, что, по оценкам, связано с теплой погодой.
Что известно об импорте?
По данным оператора ГТС, чистый импорт газа в марте составляет примерно 24-25 млн кубометров в сутки.
Поставки поступают из Венгрии, Польши и Словакии, а также в меньших объемах – из Молдовы и Румынии.
Контекст
В Европе ситуация с запасами газа оценивается как более напряженная. Уровень наполнения хранилищ составляет около 29%, что на 30% ниже среднего показателя за последние пять лет и на 17% меньше, чем в 2025 году.
По данным агентства ICIS, средняя цена газа в Украине по состоянию на 20 марта составляла около 22,7 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС, что примерно на 18% ниже европейского индикатора TTF.
що за всраті переможні реляції від чергової зеленої дегенератки мародерки?
хто таке богуславець?
ексміністерка енергетики
місце богуславець, поряд з зеленим юдокланом, в києві на аркє дружби народав догори дригом!!!
Зекономіла вона..