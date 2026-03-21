Україна різко скоротила відбір газу зі сховищ: запаси перевищують торішні

Україна суттєво скоротила відбір природного газу з підземних сховищ на початку березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

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За її словами, середній добовий відбір знизився до 5 млн кубометрів, тоді як у попередні три роки цей показник становив близько 22 млн кубометрів.

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Подробиці

Буславець зазначила, що зменшення відбору стало можливим завдяки поєднанню внутрішнього видобутку газу та імпорту.

Станом на березень запаси природного газу в українських підземних сховищах становлять близько 9,5 млрд кубометрів, що на 3,7 млрд кубометрів більше, ніж торік.

Водночас споживання газу в Україні знизилося до 70–75 млн кубометрів на добу, що, за оцінками, пов’язано з теплою погодою.

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Що відомо про імпорт?

За даними оператора ГТС, чистий імпорт газу в березні становить приблизно 24–25 млн кубометрів на добу.

Поставки надходять із Угорщини, Польщі та Словаччини, а також у менших обсягах – із Молдови та Румунії.

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Контекст

У Європі ситуація із запасами газу оцінюється як більш напружена. Рівень заповнення сховищ становить близько 29%, що на 30% нижче середнього показника за останні п’ять років і на 17% менше, ніж у 2025 році.

За даними агентства ICIS, середня ціна газу в Україні станом на 20 березня становила близько 22,7 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ, що приблизно на 18% нижче за європейський індикатор TTF.

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