Україна різко скоротила відбір газу зі сховищ: запаси перевищують торішні
Україна суттєво скоротила відбір природного газу з підземних сховищ на початку березня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ексміністерка енергетики Ольга Буславець.
За її словами, середній добовий відбір знизився до 5 млн кубометрів, тоді як у попередні три роки цей показник становив близько 22 млн кубометрів.
Подробиці
Буславець зазначила, що зменшення відбору стало можливим завдяки поєднанню внутрішнього видобутку газу та імпорту.
Станом на березень запаси природного газу в українських підземних сховищах становлять близько 9,5 млрд кубометрів, що на 3,7 млрд кубометрів більше, ніж торік.
Водночас споживання газу в Україні знизилося до 70–75 млн кубометрів на добу, що, за оцінками, пов’язано з теплою погодою.
Що відомо про імпорт?
За даними оператора ГТС, чистий імпорт газу в березні становить приблизно 24–25 млн кубометрів на добу.
Поставки надходять із Угорщини, Польщі та Словаччини, а також у менших обсягах – із Молдови та Румунії.
Контекст
У Європі ситуація із запасами газу оцінюється як більш напружена. Рівень заповнення сховищ становить близько 29%, що на 30% нижче середнього показника за останні п’ять років і на 17% менше, ніж у 2025 році.
За даними агентства ICIS, середня ціна газу в Україні станом на 20 березня становила близько 22,7 тис. грн за тисячу кубометрів без ПДВ, що приблизно на 18% нижче за європейський індикатор TTF.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль