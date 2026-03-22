Церемония похорон Патриарха Филарета завершилась в Киеве

Фото: NV

22 марта в Киеве завершилась церемония похорон почетного Патриарха Филарета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Утром 22 марта в Михайловском Златоверхом монастыре состоялась заупокойная литургия под руководством предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Проститься пришли сотни людей.

После этого траурная процессия с телом патриарха Филарета отправилась от монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору.

Там завершилось отпевание и состоялось погребение — согласно завещанию Филарета.

К шествию присоединились тысячи священнослужителей и мирян.

Что предшествовало

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни скончался Почетный Патриарх Филарет. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Он заявил, что "память о Патриархе Филарете останется в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно".

Впоследствии в пресс-службе ПЦУ сообщили, что прощание с Патриархом Филаретом продлится до 22 марта.

Подробнее о Патриархе Филарете

Украинский православный архиерей Филарет (в миру Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года. Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата с 1995 года.

В декабре 2018 года Православная Церковь Украины, получившая Томос от Вселенского Патриарха, назвала Филарета своим Почетным патриархом.

