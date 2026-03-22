Церемония похорон Патриарха Филарета завершилась в Киеве
22 марта в Киеве завершилась церемония похорон почетного Патриарха Филарета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Филарета похоронили в Киеве
Утром 22 марта в Михайловском Златоверхом монастыре состоялась заупокойная литургия под руководством предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Проститься пришли сотни людей.
После этого траурная процессия с телом патриарха Филарета отправилась от монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору.
Там завершилось отпевание и состоялось погребение — согласно завещанию Филарета.
К шествию присоединились тысячи священнослужителей и мирян.
Что предшествовало
Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни скончался Почетный Патриарх Филарет. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Он заявил, что "память о Патриархе Филарете останется в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно".
- Впоследствии в пресс-службе ПЦУ сообщили, что прощание с Патриархом Филаретом продлится до 22 марта.
Подробнее о Патриархе Филарете
Украинский православный архиерей Филарет (в миру Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года. Филарет возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата с 1995 года.
В декабре 2018 года Православная Церковь Украины, получившая Томос от Вселенского Патриарха, назвала Филарета своим Почетным патриархом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль