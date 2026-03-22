Церемонія похорону Патріарха Філарета завершилася у Києві

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У Києві 22 березня завершилася церемонія похорону почесного Патріарха Філарета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

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Філарета поховали у Києві

Зранку 22 березня в Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулася заупокійна літургія під проводом предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Попрощатися прийшли сотні людей.

Після цього жалобна процесія з тілом патріарха Філарета вирушила від монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору.

Там завершили відспівування і відбулося поховання - згідно із заповітом Філарета.

До ходи долучилися тисячі священнослужителів і мирян.

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Що передувало

Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Почесний Патріарх Філарет. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Він заявив, що "пам’ять про Патріарха Філарета залишиться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку".

Згодом у пресслужбі ПЦУ повідомили, що прощання з Патріархом Філаретом триватиме до 22 березня.

Більше про Патріарха Філарета

Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року.

У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.

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