ПВО ликвидировало 234 вражеских БПЛА из 251, - Воздушные Силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 23 марта россияне атаковали Украину 251 ударным БПЛА типа "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 150 из них - "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Пуски зафиксированы со следующих направлений:
- Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
- Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Работа сил ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 234 вражеских БПЛА.
Последствия атаки
Зафиксировано:
- 17 попаданий ударных БПЛА в 11 локациях,
- падение сбитых дронов и обломков на 8 локациях.
Также сообщается, что в воздушном пространстве оставались отдельные вражеские беспилотники, поэтому атака на момент составления сводки еще продолжалась.
Что предшествовало?
В течение вечера 22 марта российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ударными дронами. По состоянию на утро 23 марта известно о двух пострадавших.
Утром 23 марта российские захватчики атаковали Кривой Рог. Ранены двое мужчин, произошел пожар.
В ночь на 23 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Есть разрушения в жилом секторе и порту.
А щось зеленський усіляко петляє та замовчує про свої результати боротьби з КабМіндічами, єрмаком, банановим??? Красти і мародерити гроші для «двушечок на мацкву» на життях Українців, особам з Урядового кварталу можна..????? Оманщина дозволила???