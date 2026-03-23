ПВО ликвидировало 234 вражеских БПЛА из 251, - Воздушные Силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 23 марта россияне атаковали Украину 251 ударным БПЛА типа "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 150 из них - "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Пуски зафиксированы со следующих направлений:

  • Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;
  • Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Работа сил ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 234 вражеских БПЛА.

Последствия атаки

Зафиксировано:

  • 17 попаданий ударных БПЛА в 11 локациях,
  • падение сбитых дронов и обломков на 8 локациях.

Также сообщается, что в воздушном пространстве оставались отдельные вражеские беспилотники, поэтому атака на момент составления сводки еще продолжалась.

Что предшествовало?

В течение вечера 22 марта российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ударными дронами. По состоянию на утро 23 марта известно о двух пострадавших.

Утром 23 марта российские захватчики атаковали Кривой Рог. Ранены двое мужчин, произошел пожар.

В ночь на 23 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Есть разрушения в жилом секторе и порту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Це результати дієвої роботи Захисників України!!
А щось зеленський усіляко петляє та замовчує про свої результати боротьби з КабМіндічами, єрмаком, банановим??? Красти і мародерити гроші для «двушечок на мацкву» на життях Українців, особам з Урядового кварталу можна..????? Оманщина дозволила???
23.03.2026 08:30
 
 