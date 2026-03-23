ППО ліквідувало 234 ворожі БпЛА з 251, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 23 березня росіяни атакували Україну 251 ударним БпЛА типу Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 150 із них - "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски зафіксовані з напрямків:

Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Робота сил ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 234 ворожих БпЛА.

Наслідки атаки

Зафіксовано:

17 влучань ударних БпЛА на 11 локаціях

падіння збитих дронів та уламків на 8 локаціях

Також повідомляється, що в повітряному просторі залишалися окремі ворожі безпілотники, тому атака на момент зведення ще тривала.

Що передувало?

Протягом вечора 22 березня російські окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами. Станом на ранок 23 березня відомо про двох постраждалих.

Зранку 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Поранено двох чоловіків, сталася пожежа.

У ніч проти 23 березня російські загарбники вкотре атакували Одещину безпілотниками. Є руйнування у житловому секторі та порту.

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