НАБУ просит ввести санкции против экс-депутата Иванющенко: у него есть паспорт РФ и финансовые связи с агрессором
Национальное бюро обратилось к президенту Украины и Службе безопасности Украины с просьбой инициировать введение санкций в отношении одного из подозреваемых по делу о махинациях с землями рынка "Столичный", бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной Партии регионов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Что известно о нардепе?
Фамилии экс-нардепа НАБУ не называет, однако из материалов дела ясно, что речь идет о Юрии Иванющенко.
Как отмечается, в ходе следствия детективы выявили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с подозреваемым компаний, которые платили налоги в российский бюджет.
Также установлено использование подозреваемым паспорта РФ и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора.
Напомним, НАБУ и САП проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по делу о сделке с 9 земельными участками на территории рынка "Столичный". В рамках этого производства упомянутый экс-нардеп подозревается в организации легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли на сумму более 160 млн грн.
- ВАКС заочно арестовал Иванющенко.
Також не називають прізвища його топ-менеджера його фірми,про 1.5млд.кредиту від Китаю,який зрештою змушена віддати держава з процентами.