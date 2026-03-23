НАБУ просит ввести санкции против экс-депутата Иванющенко: у него есть паспорт РФ и финансовые связи с агрессором

Иванющенко имеет российский паспорт

Национальное бюро обратилось к президенту Украины и Службе безопасности Украины с просьбой инициировать введение санкций в отношении одного из подозреваемых по делу о махинациях с землями рынка "Столичный", бывшего народного депутата Украины от ныне запрещенной Партии регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что известно о нардепе?

Фамилии экс-нардепа НАБУ не называет, однако из материалов дела ясно, что речь идет о Юрии Иванющенко.

Как отмечается, в ходе следствия детективы выявили устойчивые финансовые связи подозреваемого с государством-агрессором. В частности, установлены факты функционирования на временно оккупированных территориях и территории РФ связанных с подозреваемым компаний, которые платили налоги в российский бюджет.

Также установлено использование подозреваемым паспорта РФ и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов государства-агрессора.

Напомним, НАБУ и САП проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по делу о сделке с 9 земельными участками на территории рынка "Столичный". В рамках этого производства упомянутый экс-нардеп подозревается в организации легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

Что предшествовало?

стільки років іванющенко був недоторканий і ось на тобі.
23.03.2026 10:21 Ответить
Як так сталось що з 2019 року проти Іванющенка не було санкцій? Кому він платив?
23.03.2026 10:31 Ответить
Нізя, він з команди антимайданівців -Яника і Голобородька. То на Порошенка ввели незаконні пожиттєві санкції, бо він перебиває рейтинг Голобородька і відстоює проукраїнську і проєвропейську позицію. А Іванющенко, Бойко, Татаров, Смірнов, Портнов... свої в доску. Якщо перевірити кожного члена команди Голобородька, а особливо його найближче оточення, то виявиться, що в них, чи їхніх дружин є паспорта росії, або російський бізнес, або бізнес на території окупованих областей.
23.03.2026 10:23 Ответить
скоріще яник з його команди, по воровських понятіях
23.03.2026 10:37 Ответить
ось вчителя привезли на коронацію кенгурацію інагурацію "учня"
23.03.2026 10:41 Ответить
Йшла війна з агресором 13-й рік....
23.03.2026 10:23 Ответить
НАБУ натягує "штори"
23.03.2026 10:25 Ответить
"Прізвища екснардепа НАБУ не називає, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Юрія Іванющенка".
Також не називають прізвища його топ-менеджера його фірми,про 1.5млд.кредиту від Китаю,який зрештою змушена віддати держава з процентами.
23.03.2026 10:36 Ответить
Це жє бандюк. Чому воно ще живе???
23.03.2026 10:38 Ответить
 
 