НАБУ просить запровадити санкції проти екснардепа Іванющенка: він має паспорт РФ та фінансові зв’язки з агресором
Національне бюро звернулося до президента України та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку "Столичний", колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії Регіонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.
Що про нардепа відомо?
Прізвища екснардепа НАБУ не називає, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Юрія Іванющенка.
Як зазначається, під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.
Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.
Нагадаємо, НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку "Столичний". В межах цього провадження згаданий екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.
- ВАКС заочно заарештував Іванющенка.
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