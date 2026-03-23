НАБУ просить запровадити санкції проти екснардепа Іванющенка: він має паспорт РФ та фінансові зв’язки з агресором

Національне бюро звернулося до президента України та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку "Столичний", колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії Регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про нардепа відомо?

Прізвища екснардепа НАБУ не називає, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Юрія Іванющенка.

Як зазначається, під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.

Також читайте: Справа Іванющенка: НАБУ та САП проводять обшуки в судах та у представників ОГП, - ЗМІ

Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.

Нагадаємо, НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку "Столичний". В межах цього провадження згаданий екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

ВАКС заочно заарештував Іванющенка.

Також читайте: Легалізація землі на 160 млн грн: ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка