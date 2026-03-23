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Новини Юра Єнакієвський
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НАБУ просить запровадити санкції проти екснардепа Іванющенка: він має паспорт РФ та фінансові зв’язки з агресором

іванющенко має російський паспорт

Національне бюро звернулося до президента України та Служби безпеки України з проханням ініціювати застосування санкцій стосовно одного з підозрюваних у справі про махінації із землями ринку "Столичний", колишнього народного депутата України від нині забороненої Партії Регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

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Що про нардепа відомо?

Прізвища екснардепа НАБУ не називає, втім з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Юрія Іванющенка.

Як зазначається, під час слідства детективи виявили стійкі фінансові зв’язки підозрюваного з державою-агресором. Зокрема, встановлено факти функціонування на тимчасово окупованих територіях та території РФ пов’язаних з підозрюваним компаній, які сплачували податки до російського бюджету.

Також читайте: Справа Іванющенка: НАБУ та САП проводять обшуки в судах та у представників ОГП, - ЗМІ

Також встановлено використання підозрюваним паспорта РФ та зв'язок з особами, причетними до фінансування збройних формувань та окупаційних органів держави-агресора.

Нагадаємо, НАБУ та САП здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо оборудки з 9 земельними ділянками на території ринку "Столичний". В межах цього провадження згаданий екснардеп підозрюється в організації легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

Що передувало?

Також читайте: Легалізація землі на 160 млн грн: ВАКС заочно заарештував екснардепа Іванющенка

Автор: 

НАБУ (5753) санкції (13245) Юра Єнакієвський (147)
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Топ коментарі
+12
Нізя, він з команди антимайданівців -Яника і Голобородька. То на Порошенка ввели незаконні пожиттєві санкції, бо він перебиває рейтинг Голобородька і відстоює проукраїнську і проєвропейську позицію. А Іванющенко, Бойко, Татаров, Смірнов, Портнов... свої в доску. Якщо перевірити кожного члена команди Голобородька, а особливо його найближче оточення, то виявиться, що в них, чи їхніх дружин є паспорта росії, або російський бізнес, або бізнес на території окупованих областей.
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23.03.2026 10:23 Відповісти
+5
а, до 2019? хто оберігав іванющенко?
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23.03.2026 13:19 Відповісти
+4
стільки років іванющенко був недоторканий і ось на тобі.
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23.03.2026 10:21 Відповісти

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