Застройщик виллы для Левочкина использовал взрывчатку: во Франции продолжается суд по делу о незаконном строительстве

Во Франции предстанет перед судом представитель компании-застройщика виллы, связанной с украинским пророссийским депутатом Сергеем Левочкиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Figaro.

Рассмотрение дела назначено на 23 марта в Уголовном суде Ниццы.

Речь идет об имении в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра, стоимость которого оценивают примерно в 40 млн евро. По данным французских журналистов, объект принадлежит двум украинским депутатам-беглецам, которых называют пророссийскими.

Следствие установило, что во время строительства могли быть нарушены нормы законодательства. В частности, работы проводились без разрешений местных властей.

Одним из эпизодов стало расширение бассейна с помощью взрывчатых веществ. По данным материалов дела, для этого использовали динамит без соответствующего согласования.

Также сообщается, что взрывчатку хранили вблизи объекта без надлежащей регистрации и мер безопасности. Кроме того, на территории виллы вырубали деревья без разрешения.

Что известно о расследовании

Как пишет Le Figaro, о возможных нарушениях еще в 2019 году сообщил бывший сотрудник, участвовавший в строительстве.

По его словам, мэрия не выдавала разрешений на проведение работ. Французские власти вмешались в ситуацию в 2021 году, а во время обыска в 2023 году жандармерия обнаружила взрывчатые вещества, оставшиеся после завершения строительства.

Адвокат застройщика заявляет, что его клиент не принимал решений о проведении работ и настаивает на оправдании.

Дело рассматривается на фоне ряда других расследований в Европе, связанных с использованием взрывчатых веществ и деятельностью лиц, которые могут иметь связи с Россией.

