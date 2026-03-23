Застройщик виллы для Левочкина использовал взрывчатку: во Франции продолжается суд по делу о незаконном строительстве

Во Франции предстанет перед судом представитель компании-застройщика виллы, связанной с украинским пророссийским депутатом Сергеем Левочкиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Figaro.

Рассмотрение дела назначено на 23 марта в Уголовном суде Ниццы.

Подробности

Речь идет об имении в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра, стоимость которого оценивают примерно в 40 млн евро. По данным французских журналистов, объект принадлежит двум украинским депутатам-беглецам, которых называют пророссийскими.

Следствие установило, что во время строительства могли быть нарушены нормы законодательства. В частности, работы проводились без разрешений местных властей.

Одним из эпизодов стало расширение бассейна с помощью взрывчатых веществ. По данным материалов дела, для этого использовали динамит без соответствующего согласования.

Также сообщается, что взрывчатку хранили вблизи объекта без надлежащей регистрации и мер безопасности. Кроме того, на территории виллы вырубали деревья без разрешения.

Что известно о расследовании

Как пишет Le Figaro, о возможных нарушениях еще в 2019 году сообщил бывший сотрудник, участвовавший в строительстве.

По его словам, мэрия не выдавала разрешений на проведение работ. Французские власти вмешались в ситуацию в 2021 году, а во время обыска в 2023 году жандармерия обнаружила взрывчатые вещества, оставшиеся после завершения строительства.

Адвокат застройщика заявляет, что его клиент не принимал решений о проведении работ и настаивает на оправдании.

Дело рассматривается на фоне ряда других расследований в Европе, связанных с использованием взрывчатых веществ и деятельностью лиц, которые могут иметь связи с Россией.

Левочкин Сергей строительство Франция
Думали, що у Франції вони будуть творити щозавгодно як в кацапстані?
23.03.2026 12:21 Ответить
зачем кацапстан? Вот в Украине творят что угодно! Вырубывают деревья вообще без документов, продают заводы, веселяться как угорелые во время войны. Эти тоже ещё в первобытном строе находятся.
23.03.2026 12:26 Ответить
Москворотим захисникам кацапстану слова не давали!
23.03.2026 13:19 Ответить
От рагулі!
Звикли що тут вони великі ЦБ.
А там вони звичайні рагулі
23.03.2026 12:24 Ответить

Український мільярдер https://www.rbc.ua/ukr/styler/poyavilis-novye-foto-video-roskoshnogo-dvortsa-1566461448.html Рінат Ахметов купив особняк, який у 2017 році був названий найдорожчим на планеті. Шикарна Вілла де Седрес у місті Сен-Жан-Кап-Ферра коштує 200 мільйонів євро.

Особняк являє собою віллу на 18 тисяч квадратних метрів, яка розташована на узбережжі. Датою заснування вілли вважається 1870 рік, і раніше вона була домом короля Бельгії Леопольда II.

Леопольда II прозвали канібалом за те що відрубував руки рабам у своїх колоніях.

В будинку є 14 спалень, величезна вітальня, люстра, французькі двері та портрети 19 століття в орнаментальних рамах. Також в особняку є величезна бібліотека, в якій близько 3000 книг про флору і натуралізм.
23.03.2026 12:39 Ответить
Все правильно. Тільки купив не Ахмєтов, а Scm, у 2020- му році. Як довгострокову інвестицію.
Ти квартиру у центрі купив за зароблені від Бєні гроші, Будеш здавати в оренду, а через два роки чи більше заробиш на продажу стільки ж...
А податки ти за зароблені гроші сплатив?
23.03.2026 13:03 Ответить
ну так є різниця - часткою мінєта володіє православна шлюха яка підсанкціями, і яка на відміну від ахметки не сцить відкито фінансувати ригоаналів і звати рускій мір
який центр??? яка інвестиція??? в донбас??? - де ці гандони розкрали всі заводи, звали туда рускій мір і зробили з квітучого донбасу руїни а донбасят зомбі з промитими мозгами???
23.03.2026 13:37 Ответить
 
 