Застройщик виллы для Левочкина использовал взрывчатку: во Франции продолжается суд по делу о незаконном строительстве
Во Франции предстанет перед судом представитель компании-застройщика виллы, связанной с украинским пророссийским депутатом Сергеем Левочкиным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Figaro.
Рассмотрение дела назначено на 23 марта в Уголовном суде Ниццы.
Подробности
Речь идет об имении в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра, стоимость которого оценивают примерно в 40 млн евро. По данным французских журналистов, объект принадлежит двум украинским депутатам-беглецам, которых называют пророссийскими.
Следствие установило, что во время строительства могли быть нарушены нормы законодательства. В частности, работы проводились без разрешений местных властей.
Одним из эпизодов стало расширение бассейна с помощью взрывчатых веществ. По данным материалов дела, для этого использовали динамит без соответствующего согласования.
Также сообщается, что взрывчатку хранили вблизи объекта без надлежащей регистрации и мер безопасности. Кроме того, на территории виллы вырубали деревья без разрешения.
Что известно о расследовании
Как пишет Le Figaro, о возможных нарушениях еще в 2019 году сообщил бывший сотрудник, участвовавший в строительстве.
По его словам, мэрия не выдавала разрешений на проведение работ. Французские власти вмешались в ситуацию в 2021 году, а во время обыска в 2023 году жандармерия обнаружила взрывчатые вещества, оставшиеся после завершения строительства.
Адвокат застройщика заявляет, что его клиент не принимал решений о проведении работ и настаивает на оправдании.
Дело рассматривается на фоне ряда других расследований в Европе, связанных с использованием взрывчатых веществ и деятельностью лиц, которые могут иметь связи с Россией.
Український мільярдер https://www.rbc.ua/ukr/styler/poyavilis-novye-foto-video-roskoshnogo-dvortsa-1566461448.html Рінат Ахметов купив особняк, який у 2017 році був названий найдорожчим на планеті. Шикарна Вілла де Седрес у місті Сен-Жан-Кап-Ферра коштує 200 мільйонів євро.
Особняк являє собою віллу на 18 тисяч квадратних метрів, яка розташована на узбережжі. Датою заснування вілли вважається 1870 рік, і раніше вона була домом короля Бельгії Леопольда II.
Леопольда II прозвали канібалом за те що відрубував руки рабам у своїх колоніях.
В будинку є 14 спалень, величезна вітальня, люстра, французькі двері та портрети 19 століття в орнаментальних рамах. Також в особняку є величезна бібліотека, в якій близько 3000 книг про флору і натуралізм.
