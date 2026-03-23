Забудовник вілли для Льовочкіна використовував вибухівку: у Франції триває суд через незаконне будівництво

У Франції судитимуть представника компанії-забудовника вілли, пов’язаної з українським проросійським депутатом Сергієм Льовочкіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Figaro.

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Розгляд справи призначено на 23 березня у Кримінальному суді Ніцци.

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Подробиці

Йдеться про маєток у муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра, вартість якого оцінюють приблизно у 40 млн євро. За даними французьких журналістів, об’єкт належить двом українським депутатам-втікачам, яких називають проросійськими.

Слідство встановило, що під час будівництва могли бути порушені норми законодавства. Зокрема, роботи проводилися без дозволів місцевої влади.

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Одним із епізодів стало розширення басейну за допомогою вибухових речовин. За даними матеріалів справи, для цього використовували динаміт без відповідного погодження.

Також повідомляється, що вибухівку зберігали поблизу об’єкта без належної реєстрації та заходів безпеки. Окрім цього, на території вілли вирубували дерева без дозволу.

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Що відомо про розслідування

Як пише Le Figaro, про можливі порушення ще у 2019 році повідомив колишній працівник, який брав участь у будівництві.

За його словами, мерія не видавала дозволів на проведення робіт. Французькі органи влади втрутилися у ситуацію у 2021 році, а під час обшуку у 2023 році жандармерія виявила вибухові речовини, які залишилися після завершення будівництва.

Адвокат забудовника заявляє, що його клієнт не ухвалював рішень щодо проведення робіт і наполягає на виправданні.

Справу розглядають на тлі низки інших розслідувань у Європі, пов’язаних із використанням вибухових речовин та діяльністю осіб, які можуть мати зв’язки з Росією.

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