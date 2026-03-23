Германия профинансировала 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии, - посольство

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости Производство дронов Инвестиции в производство дронов
369 4

Германия профинансировала производство 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии

Подразделения Национальной гвардии Украины получат 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA, произведенных в Украине при финансовой поддержке Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Германии в Украине.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет о масштабном контракте, который предусматривает не только поставку техники, но и сопутствующую поддержку.

Подробности

В посольстве отметили, что соглашение охватывает обучение персонала, логистическое обеспечение и дальнейшую совместную разработку беспилотников.

Дрон STRILA предназначен для перехвата быстрых и маневренных воздушных целей, в частности ударных беспилотников типа Shahed.

Производство беспилотников будет осуществляться в Украине. К проекту привлечены немецкая компания Quantum-Systems и украинский производитель WIY Drones.

Что это означает

Расширение производства позволит оперативнее обеспечивать потребности украинских сил обороны в средствах противодействия вражеским дронам.

Финансирование осуществляется правительством Германии в рамках поддержки Украины в войне против России.

Контракт подписали при участии представителей Нацгвардии Украины, компании-производителя и временного поверенного в делах Германии.

Контекст

Ранее Германия уже выделяла значительные средства на закупку беспилотников для Украины, в частности на дроны средней дальности.

Также Берлин недавно упростил процедуры экспорта отдельных видов вооружения в Украину для усиления обороноспособности.

Автор: 

Германия (7412) Украина (44205) дроны (6540)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а, для дшв, щось буде?
показать весь комментарий
23.03.2026 13:21 Ответить
нацгвардия - бригада зепреза? а потом отпиариться какой он маладес
показать весь комментарий
23.03.2026 13:25 Ответить
перехоплювачи розробила команда Пороха ... ...
показать весь комментарий
23.03.2026 13:41 Ответить
Дякуємо Німеччина 🇩🇪 ❤️ 🇺🇦 !!! ...
показать весь комментарий
23.03.2026 13:55 Ответить
 
 