Германия профинансировала 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии, - посольство
Подразделения Национальной гвардии Украины получат 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA, произведенных в Украине при финансовой поддержке Германии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Германии в Украине.
Речь идет о масштабном контракте, который предусматривает не только поставку техники, но и сопутствующую поддержку.
Подробности
В посольстве отметили, что соглашение охватывает обучение персонала, логистическое обеспечение и дальнейшую совместную разработку беспилотников.
Дрон STRILA предназначен для перехвата быстрых и маневренных воздушных целей, в частности ударных беспилотников типа Shahed.
Производство беспилотников будет осуществляться в Украине. К проекту привлечены немецкая компания Quantum-Systems и украинский производитель WIY Drones.
Что это означает
Расширение производства позволит оперативнее обеспечивать потребности украинских сил обороны в средствах противодействия вражеским дронам.
Финансирование осуществляется правительством Германии в рамках поддержки Украины в войне против России.
Контракт подписали при участии представителей Нацгвардии Украины, компании-производителя и временного поверенного в делах Германии.
Контекст
Ранее Германия уже выделяла значительные средства на закупку беспилотников для Украины, в частности на дроны средней дальности.
Также Берлин недавно упростил процедуры экспорта отдельных видов вооружения в Украину для усиления обороноспособности.
