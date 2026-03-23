Германия профинансировала 15 тысяч украинских дронов-перехватчиков для Нацгвардии, - посольство

Подразделения Национальной гвардии Украины получат 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA, произведенных в Украине при финансовой поддержке Германии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Германии в Украине.

Речь идет о масштабном контракте, который предусматривает не только поставку техники, но и сопутствующую поддержку.

Подробности

В посольстве отметили, что соглашение охватывает обучение персонала, логистическое обеспечение и дальнейшую совместную разработку беспилотников.

Дрон STRILA предназначен для перехвата быстрых и маневренных воздушных целей, в частности ударных беспилотников типа Shahed.

Производство беспилотников будет осуществляться в Украине. К проекту привлечены немецкая компания Quantum-Systems и украинский производитель WIY Drones.

Что это означает

Расширение производства позволит оперативнее обеспечивать потребности украинских сил обороны в средствах противодействия вражеским дронам.

Финансирование осуществляется правительством Германии в рамках поддержки Украины в войне против России.

Контракт подписали при участии представителей Нацгвардии Украины, компании-производителя и временного поверенного в делах Германии.

Контекст

Ранее Германия уже выделяла значительные средства на закупку беспилотников для Украины, в частности на дроны средней дальности.

Также Берлин недавно упростил процедуры экспорта отдельных видов вооружения в Украину для усиления обороноспособности.

