Німеччина профінансувала 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів для Нацгвардії, – посольство

Підрозділи Національної гвардії України отримають 15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA, вироблених в Україні за фінансування Німеччини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

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Йдеться про масштабний контракт, який передбачає не лише постачання техніки, а й супутню підтримку.

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Подробиці

У посольстві зазначили, що угода охоплює навчання персоналу, логістичне забезпечення та подальшу спільну розробку безпілотників.

Дрон STRILA призначений для перехоплення швидких і маневрових повітряних цілей, зокрема ударних безпілотників типу Shahed.

Виробництво безпілотників здійснюватиметься в Україні. До проєкту залучені німецька компанія Quantum-Systems та український виробник WIY Drones.

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Що це означає

Розширення виробництва дозволить оперативніше забезпечувати потреби українських сил оборони у засобах протидії ворожим дронам.

Фінансування здійснюється урядом Німеччини в межах підтримки України у війні проти Росії.

Контракт підписали за участю представників Нацгвардії України, компанії-виробника та тимчасового повіреного у справах Німеччини.

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Контекст

Раніше Німеччина вже виділяла значні кошти на закупівлю безпілотників для України, зокрема на дрони середньої дальності.

Також Берлін нещодавно спростив процедури експорту окремих видів озброєння до України для посилення обороноздатності.

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