Польша подняла истребители из-за массированного удара РФ по Украине
В ночь на 24 марта Польша в очередной раз подняла в небо военную авиацию из-за массированной ракетной атаки России по территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Решение было принято на фоне активности российской стратегической авиации, которая наносила удары по Украине.
Подробности
В польском командовании отметили, что в воздушном пространстве страны начались операции польской и союзной авиации.
К реагированию привлекли все имеющиеся силы и средства, в частности подняли дежурную пару истребителей и самолет раннего предупреждения.
Также наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в состояние высшей боевой готовности.
Что известно
Польская сторона подчеркивает, что эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, особенно в районах, граничащих с зоной потенциальной угрозы.
Военные продолжают мониторинг ситуации и остаются готовыми к немедленному реагированию.
Контекст
В ночь на 24 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников, а также баллистических и крылатых ракет.
В частности, взрывы прогремели в Полтаве и Запорожье, а в Киеве работали силы противовоздушной обороны.
