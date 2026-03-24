Польща підняла винищувачі через масований удар РФ по Україні
У ніч проти 24 березня Польща вкотре підняла у небо військову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по території України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Рішення було ухвалене на тлі активності російської стратегічної авіації, яка здійснювала удари по Україні.
Подробиці
У польському командуванні зазначили, що в повітряному просторі країни розпочалися операції польської та союзної авіації.
До реагування залучили всі наявні сили та засоби, зокрема підняли чергову пару винищувачів і літак раннього попередження.
Також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були переведені у стан найвищої бойової готовності.
Що відомо
Польська сторона підкреслює, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози.
Військові продовжують моніторинг ситуації та залишаються готовими до негайного реагування.
Контекст
У ніч на 24 березня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників, а також балістичних і крилатих ракет.
Зокрема, вибухи пролунали у Полтаві та Запоріжжі, а в Києві працювали сили протиповітряної оборони.
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