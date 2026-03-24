Польща підняла винищувачі через масований удар РФ по Україні

У ніч проти 24 березня Польща вкотре підняла у небо військову авіацію через масовану ракетну атаку Росії по території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Рішення було ухвалене на тлі активності російської стратегічної авіації, яка здійснювала удари по Україні.

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Подробиці

У польському командуванні зазначили, що в повітряному просторі країни розпочалися операції польської та союзної авіації.

До реагування залучили всі наявні сили та засоби, зокрема підняли чергову пару винищувачів і літак раннього попередження.

Також наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були переведені у стан найвищої бойової готовності.

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Що відомо

Польська сторона підкреслює, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо в районах, що межують із зоною потенційної загрози.

Військові продовжують моніторинг ситуації та залишаються готовими до негайного реагування.

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Контекст

У ніч на 24 березня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників, а також балістичних і крилатих ракет.

Зокрема, вибухи пролунали у Полтаві та Запоріжжі, а в Києві працювали сили протиповітряної оборони.

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