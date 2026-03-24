Нефтебаза в Ленинградской области, подвергшаяся атаке БПЛА, горит уже вторые сутки

В Ленинградской области РФ уже вторые сутки горит нефтебаза в порту Приморск. 23 марта по ней нанесен удар с помощью дронов.

Об этом сообщила российская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Густой дым виден даже несмотря на сплошную облачность.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось об атаке дронов в Ленинградской области: пожар в порту и поврежденная инфраструктура.

Впоследствии Генштаб подтвердил информацию и заявил, что поражены нефтяной терминал "Транснефть — порт Приморск" и НПЗ в Уфе.

СМИ сообщали, что РФ приостановила экспорт нефти через Приморск и Усть-Лугу после атаки БПЛА.

