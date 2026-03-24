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Новини Удари по РФ
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Нафтобаза у Ленінградській області, яку атакували БпЛА, горить другу добу. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У Ленінградській області РФ другу добу горить нафтобаза в порту Приморська. Її 23 березня атакували дрони.

Про це повідомила російська служба Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Густий дим видно навіть попри суцільну хмарність.

Нафтобаза у Приморську горить другу добу: подробиці

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Що передувало?

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Автор: 

Ленінградська область (50) росія (70652) Удари по РФ (1070)
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Топ коментарі
+5
Оце так падєніє абломкав.
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24.03.2026 14:15 Відповісти
+4
всего хорошего)
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24.03.2026 14:16 Відповісти
+4
Як казав класик: Мені нравіца як воно горить, люди бігають суєтяться. Пожарки приїжджають. Ну а мені це по пріколу.
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24.03.2026 14:35 Відповісти

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