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Нафтобаза у Ленінградській області, яку атакували БпЛА, горить другу добу. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
У Ленінградській області РФ другу добу горить нафтобаза в порту Приморська. Її 23 березня атакували дрони.
Про це повідомила російська служба Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Густий дим видно навіть попри суцільну хмарність.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.
- Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.
- ЗМІ повідомляли, що РФ зупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу після атаки БпЛА
Топ коментарі
+5 Віталій Поліщук
показати весь коментар24.03.2026 14:15 Відповісти Посилання
+4 Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар24.03.2026 14:16 Відповісти Посилання
+4 Ніхто Петрович
показати весь коментар24.03.2026 14:35 Відповісти Посилання
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