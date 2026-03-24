Нафтобаза у Ленінградській області, яку атакували БпЛА, горить другу добу. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

У Ленінградській області РФ другу добу горить нафтобаза в порту Приморська. Її 23 березня атакували дрони.

Про це повідомила російська служба Радио Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Густий дим видно навіть попри суцільну хмарність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем оприлюднили наслідки удару по одному з найбільших нафтових терміналів РФ у Балтійському морі. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося про атаку дронів у Ленінградській області: пожежа у порту та пошкоджена інфраструктура.

Згодом Генштаб підтвердив інформацію та заявив, що уражено нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ в Уфі.

ЗМІ повідомляли, що РФ зупинила експорт нафти через Приморськ і Усть-Лугу після атаки БпЛА

Читайте: Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА, - росЗМІ