Новый верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США, — Ynet
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на проведение переговоров с США.
Об этом пишет израильское издание Ynet, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Источники заявили, что об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу.
"Мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены", - говорят собеседники издания.
Переговоры между США и Ираном
Напомним, 23 марта Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше. По его словам, инициатива мира исходит от Тегерана.
В то же время, по информации Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом. Сам Калибаф опроверг какие-либо переговоры на этот счет.
Таким образом, Израиль и США продолжают сочетать военные и дипломатические действия, пытаясь обеспечить безопасность и интересы в регионе.
- Израильское издание Ynet ранее сообщило, что администрация США рассчитывает завершить войну на Ближнем Востоке до 9 апреля.
При тому самі США і Ізраїль не постраждали
Це просто тупі аятули наробили херню, народ ї їздить на тачках 1972 року , кожен місяць починаються перебої з водою й їжею . Ось такі гИніяльні керівники . Кілька міліойнів іранців втікли за кордон -- й це усі фахівчці , вчені , інженери . А на аятул одне бидло працює ...
Сотні лярдів нафтодоларів на вітер , бо до своєї "конституційної" цілі вони й на міліграм не наблизилися . З усіх країн, що аятули обстрілюють найменшу шкоду вони зробили Ізраїлю . Тобто Цахалю -- 0 , промисловості - 0 , 10 вбитих в перший день в деприсівному районі будинку часів Мандату . Це єдині незворотні втрати .
А втрати Ірану - з 250 пускових установок (а тільки вони мають значення) залишилося кілька десятків . Як це встановлюється - по факту кількості обстрілів . В перший день було 300 й більше (кожні пів години на протязі 16 годин) . Зараз один-два ... Жодний дрон чи крилата ракета навіть не долітали до Ізраїля ...
ну-ну....
знов цього аятолу ніхто не чув та не бачив, усе зі слів інших, які до аятол відношення не мають
у рудого є інфа за це, певно конкретна, натомість як завжди рудий її просто не читає, а ліпить шо попало...
інструктори-чекісти навчили чулмаголових, як тягнути час з трампом. "ми звісно за мир, тільки виконайте всі наші маленькі умови". І пофіг, що умови такі, ніби іран оточив білий дім у вашингтоні. Головне щоб трамп купився і втягнувся в безкінечні переговори.