Новый верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США, — Ynet

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на проведение переговоров с США.

Об этом пишет израильское издание Ynet, передает Цензор.НЕТ.

Источники заявили, что об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу.

"Мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены", - говорят собеседники издания.

Читайте: Нетаньяху обсудил с Трампом будущее соглашение с Ираном

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 23 марта Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше. По его словам, инициатива мира исходит от Тегерана.

В то же время, по информации Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом. Сам Калибаф опроверг какие-либо переговоры на этот счет.

Таким образом, Израиль и США продолжают сочетать военные и дипломатические действия, пытаясь обеспечить безопасность и интересы в регионе.

Читайте: Нефть возобновляет рост после того, как Иран опроверг переговоры с США