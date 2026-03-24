РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10070 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
4 500 24

Новый верховный лидер Ирана согласился на переговоры с США, — Ynet

Лидер Ирана Хаменеи согласился на переговоры с США: подробности

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на проведение переговоров с США.

Об этом пишет израильское издание Ynet, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Источники заявили, что об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу.

"Мы получили согласие и благословение Моджтабы Хаменеи закрыть этот вопрос как можно скорее, если наши условия будут выполнены", - говорят собеседники издания.

Читайте: Нетаньяху обсудил с Трампом будущее соглашение с Ираном

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 23 марта Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение пяти дней или даже раньше. По его словам, инициатива мира исходит от Тегерана.

В то же время, по информации Reuters, США ведут переговоры со спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом. Сам Калибаф опроверг какие-либо переговоры на этот счет.

Таким образом, Израиль и США продолжают сочетать военные и дипломатические действия, пытаясь обеспечить безопасность и интересы в регионе.

Читайте: Нефть возобновляет рост после того, как Иран опроверг переговоры с США

Автор: 

Иран США Хаменеи
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Нове рушникоголове скаже рудому чубу, що не буде обстрілювати усі сусідні країни, якщо рудий чуб з нетаньяху підуть нах подалі від ірану. Цей нарцис об'явить себе переможцем і оголосить, що він зупинив чергову війну, у ірані. Вляпався по повній і не може довести справу до кінця, то хоч так спробує викрутитися.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:36 Ответить
+5
А його фізичний стан дозволяє вести ті переговори?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:47 Ответить
+4
Які умови? Відшкодувати нанесені збитки і прибрати військові бази США в регіоні?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Так, ви майже праві. Високопоставлений чиновник Ірану Мохсен Резаї заявив : "Війна триватиме до тих пір, поки всі збитки не будуть відшкодовані, всі економічні санкції не будуть скасовані, і не буде отримана гарантія, що США не будуть втручатися в справи Ірану. Це рішення нашої нації"....
показать весь комментарий
24.03.2026 15:20 Ответить
Це для внутрішньої аудиторії.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:32 Ответить
Для внутрішньої аудиторії там простий кулемет на пікапі.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:57 Ответить
Вибору не було. Як би не сміялись США і Ізраїль знищили їм все ВПК і все керівництво.

При тому самі США і Ізраїль не постраждали
показать весь комментарий
24.03.2026 14:32 Ответить
Ірано-іракська війна продовжувалась 8 років і закінчилась в 1988 році. З того часу Іран готувався до наступної війни і створював підземні приміщення недосяжні для бомбардувань та ракетних атак. Там ще багато чого лишилось. Трамп говорить те що хочуть почути його виборці. А саме те що він всіх переміг.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:48 Ответить
Якщо у тебе 100 млрд. набоїв , а зброї для них 200 штук , то що це дає .... Й тим більш якщо ці набої схованні десь на 10 метрів у колодязі ...

Це просто тупі аятули наробили херню, народ ї їздить на тачках 1972 року , кожен місяць починаються перебої з водою й їжею . Ось такі гИніяльні керівники . Кілька міліойнів іранців втікли за кордон -- й це усі фахівчці , вчені , інженери . А на аятул одне бидло працює ...
Сотні лярдів нафтодоларів на вітер , бо до своєї "конституційної" цілі вони й на міліграм не наблизилися . З усіх країн, що аятули обстрілюють найменшу шкоду вони зробили Ізраїлю . Тобто Цахалю -- 0 , промисловості - 0 , 10 вбитих в перший день в деприсівному районі будинку часів Мандату . Це єдині незворотні втрати .
А втрати Ірану - з 250 пускових установок (а тільки вони мають значення) залишилося кілька десятків . Як це встановлюється - по факту кількості обстрілів . В перший день було 300 й більше (кожні пів години на протязі 16 годин) . Зараз один-два ... Жодний дрон чи крилата ракета навіть не долітали до Ізраїля ...
показать весь комментарий
24.03.2026 15:25 Ответить
Сьогодні США захищає Ізраїль, але колись ця допомога припиниться. Що тоді робити будете?
показать весь комментарий
24.03.2026 15:56 Ответить
а на перемовинах представляти інтереси ірану, США та Ізраїлю буде особисто *****?!
ну-ну....
показать весь комментарий
24.03.2026 14:42 Ответить
Пфффф. Йому батька з дитиной забарали і він готовий на переговори ?
показать весь комментарий
24.03.2026 14:45 Ответить
а його кацапи вже з коми вивели та він хоча б при тямі?
знов цього аятолу ніхто не чув та не бачив, усе зі слів інших, які до аятол відношення не мають
показать весь комментарий
24.03.2026 14:48 Ответить
та він поки що навіть не аятола, тому там вплив такий собі.... Але трамп про це не знає.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:32 Ответить
тут питання ще у тому, чи він взагалі на цьому світі, чи вже у кабздона...
у рудого є інфа за це, певно конкретна, натомість як завжди рудий її просто не читає, а ліпить шо попало...
показать весь комментарий
24.03.2026 15:35 Ответить
Ну то таке, а ось доки в нас ще буде існувати посольство цвї собак з рушниками на свинячих макітрах, ось у чому питання.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:45 Ответить
иди протестуй под посольство
показать весь комментарий
24.03.2026 15:05 Ответить
Удмурт, тобі шось не до вподоби? Як шо так то кинься головою у гівно. Гівно в гівно це буде дуже цікаво.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:33 Ответить
Я даже здогадуюсь хто іранських бабуїнів консультує як правильно маніпулювати рудим Обмудком. Головне йому обіцяти переговори і хвалити за конструктивні рішення, називати миротворцем і можна робити те саме. Головне що Тромб буде зайнятий приміркою корони і знову давити на Європу щодо нагороди його премією міру.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:47 Ответить
Та достатньо картину де він худий подарувати
показать весь комментарий
24.03.2026 15:18 Ответить
Мабуть без перемин його фізичний стан не має шансів на покращення . Не спішить він до папані
показать весь комментарий
24.03.2026 14:50 Ответить
Ми отримали згоду та благословення хаменеї закрити це питання якомога швидше, якщо наші умови будуть виконані

інструктори-чекісти навчили чулмаголових, як тягнути час з трампом. "ми звісно за мир, тільки виконайте всі наші маленькі умови". І пофіг, що умови такі, ніби іран оточив білий дім у вашингтоні. Головне щоб трамп купився і втягнувся в безкінечні переговори.
показать весь комментарий
24.03.2026 14:52 Ответить
Ynet цілкрм можливі родичі до КМІС в Україні???
показать весь комментарий
24.03.2026 15:14 Ответить
як тільки все закінчиться, то почнуть відкопувати гексафторид урану.
показать весь комментарий
24.03.2026 15:34 Ответить
 
 