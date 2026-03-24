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Новини Операція США проти Ірану
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Новий верховний лідер Ірану погодився на переговори зі США, - Ynet

Лідер Ірану Хаменеї погодився на переговори зі США: подробиці

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на проведення переговорів зі США.

Про це пише ізраїльське видання Ynet, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Джерела заявили, що про це міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу.

"Ми отримали згоду та благословення Моджтаби Хаменеї закрити це питання якомога швидше, якщо наші умови будуть виконані", - кажуть співрозмовники видання.

Читайте: Нетаньягу обговорив з Трампом майбутню угоду з Іраном

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, 23 березня Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена протягом п’яти днів або навіть раніше. За його словами, ініціатива миру виходить від Тегерана.

Водночас, за інформацією Reuters, США ведуть перемовини зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом. Сам Калібаф спростував будь-які переговори на цей рахунок.

Таким чином, Ізраїль і США продовжують поєднувати військові та дипломатичні дії, намагаючись забезпечити безпеку та інтереси в регіоні.

Читайте: Нафта відновлює зростання після того, як Іран заперечив переговори з США

Автор: 

Іран (3564) США (26866) Хаменеї (51)
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Топ коментарі
+9
Нове рушникоголове скаже рудому чубу, що не буде обстрілювати усі сусідні країни, якщо рудий чуб з нетаньяху підуть нах подалі від ірану. Цей нарцис об'явить себе переможцем і оголосить, що він зупинив чергову війну, у ірані. Вляпався по повній і не може довести справу до кінця, то хоч так спробує викрутитися.
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24.03.2026 14:36 Відповісти
+7
Які умови? Відшкодувати нанесені збитки і прибрати військові бази США в регіоні?
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24.03.2026 14:32 Відповісти
+6
Я даже здогадуюсь хто іранських бабуїнів консультує як правильно маніпулювати рудим Обмудком. Головне йому обіцяти переговори і хвалити за конструктивні рішення, називати миротворцем і можна робити те саме. Головне що Тромб буде зайнятий приміркою корони і знову давити на Європу щодо нагороди його премією міру.
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24.03.2026 14:47 Відповісти

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