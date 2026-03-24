1 519 14

РФ атаковала Украину более чем 400 дронами в течение дня – заходили колоннами, - Игнат

Россияне нанесли удар по Львову 24 марта: что известно?

Во вторник, 24 марта, Россия совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине с начала полномасштабной войны, есть попадания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат сообщил в комментарии "Украинской правде".

По словам офицера, после обнародования утреннего отчета Воздушных сил о результатах ночной комбинированной атаки РФ враг продолжил воздушный террор.

С 9 утра до 15:00 на территорию Украины залетело более 400 ударных беспилотников: с юга, севера и через линию боевого столкновения (с 18:00 23 марта было зафиксировано 392 вражеских дрона).

 "Большое количество беспилотников залетало с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География ударов в дневное время была шире, чем ночью: Полтавская, Киевская, Винницкая области и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак за сутки (с 18 часов понедельника. — Ред.)

 Игнат уточнил, что в 18:00 вторника Воздушные силы обнародуют более подробный отчет о результатах работы ПВО. Для отражения нынешней атаки врага задействованы все имеющиеся средства от авиации до малой ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали беспилотником центральную часть Львова. Пострадали 7 человек, есть разрушения.

Топ комментарии
100 фламінго по алабугє вже полетіли?!? А, ну да, ну да, про що я ... От двушечка на мацкву от zегнид то запроста.....
24.03.2026 18:14 Ответить
Зеленський зрадник , бо це дійсно зрада в час коли Україна зазнає наймасованіших атак відправляти найкращих фахівців з БПЛА для захисту інших країн .
24.03.2026 18:30 Ответить
А де ж ппо, якщо вільно до Львова долетіло?
показать весь комментарий
24.03.2026 18:29 Ответить
Я думаю все дуже просто: ішак гундосив про відправку спеціалістів ппо і саме ппо на близький Схід, (ну як перед контрнаступом 23 року) рашисти прочитали і клепали бпла і коли єшелон ппо достатньо оголився почали колонами запускати, спокійно знаючи що багато не зіб'ють, до дурник відправив майже все на близький Схід... скажіть мені , в Україні був президент дурніше за оце створіння?
24.03.2026 18:55 Ответить
Якщо колоною і до прикладу перехоплювачі завантажити на гелікоптери чи легкомоторники і щоб оператори з них керували. То теоретично ту колону швидко можна розпорошити таким чином, головне щоб з землі дружнім вогнем свої не збили.
24.03.2026 18:22 Ответить
Давайте вже колону БПЛА в якесь одне кацапське місто. 500 штук по Смолєнску наприклад. Просто стерти з лиця землі. А то в різні сторони на кацапстані запускається...там бочка з бензином горить...сям...А толку? Треба напрягати кацапську біомасу.
24.03.2026 18:23 Ответить
❗️Більше 800 (!) БПЛА застосовано ворогом з учорашнього вечора - сьогодні була одна з наймасовіших дронових атак за весь час.
24.03.2026 18:25 Ответить
Ну що, допомогли тобі твої рушникоголові, куди ти направив аж 210 спеціалістів по БПЛА, Зеля?Чи Натан чи Трумп з Віткоффом, які тільки тиснуть до капітуляції і здачі Донбасу? Дали ракети до Петріотів?
24.03.2026 18:43 Ответить
А найкращи фахівці з БПЛА для захисту нашої УКРАЇНИ у якому одному селі чи городу сиділи ?
а зараз залишилися найгірші , з ваших слів .

А де Україна НЕ зазнає наймасованіших атак з теріторіїї кацапських підорів ?
Де зараз самий безпечний район ? Буковель ? буковель чи куршевель ?
24.03.2026 18:55 Ответить
Вчора з Плесецька кацапи запустили ракету з супутниками тіпа Старлінка. 1400 км до космодрома. Стояла ракета собі на площадці. Жодна зелена потвора, Федоров, Сирський, ішак оманський та його Шпігельшнауцер ніхера туди не запустили. Нічого.
24.03.2026 18:32 Ответить
Є губошльоп в Україні котрий обіцяв блекаут вчинити в масквє.За слова треба відповісти.Не можна так щоб в одні ворота,маючи на увазі по житлових забудовах.Випалювати треба так щоб не тільки в Бєлгороді блекаут був.
24.03.2026 18:36 Ответить
Він вже забув про це..але на жаль не забув що ще президент, хитре зелене створіння.
24.03.2026 18:37 Ответить
Якщо колонами, то в них вже звичний маршрут, чому на шляху цієї колони не поставити вогневі групи?
24.03.2026 18:36 Ответить
https://nv.ua/socium/v-odesse-snosyat-istoricheskoe-zdanie-vinzavoda-na-francuzskom-bulvare-chto-izvestno-50594441.html Во время атаки беспилотниками. В Одессе начали сносить историческое здание винного завода 1895 года

24.03.2026 18:55 Ответить
 
 