РФ атаковала Украину более чем 400 дронами в течение дня – заходили колоннами, - Игнат

Во вторник, 24 марта, Россия совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине с начала полномасштабной войны, есть попадания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат сообщил в комментарии "Украинской правде".

По словам офицера, после обнародования утреннего отчета Воздушных сил о результатах ночной комбинированной атаки РФ враг продолжил воздушный террор.

С 9 утра до 15:00 на территорию Украины залетело более 400 ударных беспилотников: с юга, севера и через линию боевого столкновения (с 18:00 23 марта было зафиксировано 392 вражеских дрона).

"Большое количество беспилотников залетало с севера (Черниговская и Сумская области), они фактически двигались колоннами. География ударов в дневное время была шире, чем ночью: Полтавская, Киевская, Винницкая области и западные регионы от Хмельницкого до Львова. Можно сказать, это одна из крупнейших атак за сутки (с 18 часов понедельника. — Ред.)

Игнат уточнил, что в 18:00 вторника Воздушные силы обнародуют более подробный отчет о результатах работы ПВО. Для отражения нынешней атаки врага задействованы все имеющиеся средства от авиации до малой ПВО и мобильных огневых групп.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали беспилотником центральную часть Львова. Пострадали 7 человек, есть разрушения.