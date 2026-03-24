УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9957 відвідувачів онлайн
Новини Атаки безпілотників
2 782 14

РФ атакувала Україну понад 400 дронами упродовж дня – заходили колонами, - Ігнат

Росіяни вдарили по Львову 24 березня: що відомо?

У вівторок, 24 березня, Росія здійснила одну з наймасованіших атак дронами по Україні від початку повномасштабної війни, є влучання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами офіцера, після оприлюднення ранкового звіту Повітряних сил про результати нічної комбінованої атаки РФ ворог продовжив повітряний терор.

Від 9 ранку аж до 15 години на територію України залетіло понад 400 ударних безпілотників: з півдня, півночі та через лінію бойового зіткнення (з 18 години 23 березня було зафіксовано 392 ворожих дронів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотник, що впав у Литві, був українським. Він збився з курсу, - прем’єрка Ругінене

 "Велика кількість безпілотників залітали з півночі (Чернігівська та Сумська область), вони фактично рухались колонами .Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина і західні регіони від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби (від 18 години понеділка - ред.)

 Ігнат уточнив, що о 18 годині вівторка Повітряні сили оприлюднять докладніший звіт про результати роботи ППО. Для відбиття нинішньої атаки ворога задіяно всі наявні засоби від авіації до малої ППО та мобільних вогневих груп.

Також читайте: Нічний обстріл РФ: ППО перехопила практично всі крилаті ракети

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували безпілотником центральну частину Львова. Постраждало 7 людей, є руйнування.

Автор: 

дрони (8574) Ігнат Юрій (869) Шахед (2301)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
100 фламінго по алабугє вже полетіли?!? А, ну да, ну да, про що я ... От двушечка на мацкву от zегнид то запроста.....
показати весь коментар
24.03.2026 18:14 Відповісти
+6
Зеленський зрадник , бо це дійсно зрада в час коли Україна зазнає наймасованіших атак відправляти найкращих фахівців з БПЛА для захисту інших країн .
показати весь коментар
24.03.2026 18:30 Відповісти
+3
Давайте вже колону БПЛА в якесь одне кацапське місто. 500 штук по Смолєнску наприклад. Просто стерти з лиця землі. А то в різні сторони на кацапстані запускається...там бочка з бензином горить...сям...А толку? Треба напрягати кацапську біомасу.
показати весь коментар
24.03.2026 18:23 Відповісти

Завантаження...

 
 