Последствия атаки РФ на Одесскую область: погиб человек, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате нападения россиян в Одесской области погиб человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Под ударом - частные дома
Как отмечается, вчера вечером в Измаильском районе в результате вражеской атаки по жилому сектору был разрушен частный дом с последующим возгоранием. Также повреждены 6 расположенных рядом жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар.
"По предварительной информации, один человек погиб, один человек пострадал", - говорится в сообщении.
Последствия
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате атаки российского дрона в Одесской области.
Олекса Шумейко #460637
