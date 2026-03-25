Последствия атаки РФ на Одесскую область: погиб человек, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате нападения россиян в Одесской области погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Под ударом - частные дома

Как отмечается, вчера вечером в Измаильском районе в результате вражеской атаки по жилому сектору был разрушен частный дом с последующим возгоранием. Также повреждены 6 расположенных рядом жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар.

"По предварительной информации, один человек погиб, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате атаки российского дрона в Одесской области.

