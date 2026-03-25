Наслідки атаки РФ на Одещину: загинула людина, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки росіян на Одещині загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Під ударом - приватні будинки

Як зазначається, вчора ввечері в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору, зазнав руйнування приватний будинок з подальшим загорянням. Також пошкоджено 6 поряд розташовані житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежу.

"За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки









Що передувало?

Раніше повідомлялося, що одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона в Одеській області.

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