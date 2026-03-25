Наслідки атаки РФ на Одещину: загинула людина, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки росіян на Одещині загинула людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Під ударом - приватні будинки
Як зазначається, вчора ввечері в Ізмаїльському районі внаслідок ворожої атаки по житловому сектору, зазнав руйнування приватний будинок з подальшим загорянням. Також пошкоджено 6 поряд розташовані житлових будинків. Рятувальники ліквідували пожежу.
"За попередньою інформацією одна особа загинула, одна особа постраждала", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що одна людина постраждала внаслідок атаки російського дрона в Одеській області.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль