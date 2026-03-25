Убийство Максима Матерухина на фуникулере в Киеве: пожизненный приговор Косову оставили без изменений
25 марта Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Артему Косову, которого ранее приговорили к пожизненному заключению за убийство подростка Максима Матерухина в столичном фуникулере в апреле 2024 года
Об этом пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Рассмотрение апелляции
Косов просил изменить квалификацию дела с умышленного убийства на убийство по неосторожности, наказание за которое предусматривает 3-5 лет лишения свободы или ограничение свободы.
Суд пересмотрел видео из Telegram пассажиров, которые в тот день были в вагоне фуникулера. Там слышно, как Косов общается нецензурно с погибшим Максимом и его друзьями.
"На видео слышно, что я выражался нецензурно, я за это извиняюсь. Но там нет угроз. И как написано в приговоре, "буду бить тебя", там этого нет", — сказал Косов.
"Подростки смеялись, но они вели себя нормально. Но поведение Косова подтверждает хулиганский мотив. Там слышно, как Косов говорит: "Могу каждого уложить за 6 секунд", — заявил адвокат семьи погибшего Максима Матерухина.
Далее во время апелляции просматривали видео с камер наблюдения изнутри фуникулера. На кадрах видно, как выходят обвиняемый и Матерухин из вагона. Косов толкнул парня, и тот упал на стекло. Также, когда Максим был в крови, Косов попытался оказать ему помощь.
Далее судья зачитала заключение медекспертизы. В частности, у парня было резаное ранение шеи, рана размером 10 на 16 сантиметров и глубиной три с половиной сантиметра. Смерть наступила почти сразу.
Во время прений защитник осужденного сказал, что для Косова это слишком суровое наказание.
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно
- Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.
- Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.
- Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
- Впоследствии подозрение сотруднику УДО переквалифицировали, указав, что ему грозит пожизненное заключение. 22 сентября сотрудника УДО Косова приговорили к пожизненному заключению.
