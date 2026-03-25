Убийство подростка на фуникулере в Киеве
Убийство Максима Матерухина на фуникулере в Киеве: пожизненный приговор Косову оставили без изменений

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство Максима Матерухина на станции фуникулера Артем Косов

25 марта Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Артему Косову, которого ранее приговорили к пожизненному заключению за убийство подростка Максима Матерухина в столичном фуникулере в апреле 2024 года

Об этом пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение апелляции

Косов просил изменить квалификацию дела с умышленного убийства на убийство по неосторожности, наказание за которое предусматривает 3-5 лет лишения свободы или ограничение свободы.

Суд пересмотрел видео из Telegram пассажиров, которые в тот день были в вагоне фуникулера. Там слышно, как Косов общается нецензурно с погибшим Максимом и его друзьями.

"На видео слышно, что я выражался нецензурно, я за это извиняюсь. Но там нет угроз. И как написано в приговоре, "буду бить тебя", там этого нет", — сказал Косов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд рассматривает апелляцию приговоренного к пожизненному Косова

"Подростки смеялись, но они вели себя нормально. Но поведение Косова подтверждает хулиганский мотив. Там слышно, как Косов говорит: "Могу каждого уложить за 6 секунд", — заявил адвокат семьи погибшего Максима Матерухина.

Далее во время апелляции просматривали видео с камер наблюдения изнутри фуникулера. На кадрах видно, как выходят обвиняемый и Матерухин из вагона. Косов толкнул парня, и тот упал на стекло. Также, когда Максим был в крови, Косов попытался оказать ему помощь.

Далее судья зачитала заключение медекспертизы. В частности, у парня было резаное ранение шеи, рана размером 10 на 16 сантиметров и глубиной три с половиной сантиметра. Смерть наступила почти сразу.

Во время прений защитник осужденного сказал, что для Косова это слишком суровое наказание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Славянске, - Нацполиция. ФОТО

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: что известно

  • Вечером 7 апреля 2024 года на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых скончался до приезда врачей.
  • Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.
  • Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.
  • Впоследствии подозрение сотруднику УДО переквалифицировали, указав, что ему грозит пожизненное заключение. 22 сентября сотрудника УДО Косова приговорили к пожизненному заключению.

Топ комментарии
+8
В цій країні судочинство несправедливе. Довічне за вбивство двох і більше осіб. Але "суд" отримавши на лапу, чи зїхавши з глузду "геть осліп" і вчинив інакше... Максимум який мав отримати Косов це 8 років. Не знаю на чиє замовлення його засудили брутально порушивши законодавство.
25.03.2026 17:51 Ответить
+5
А якщо я, ненавчений вбивати, штовхну тебе й ти впадеш та помреш від інфаркту то це буде також умисне вбивство, яке тут прикрутили враховуючи зв'язки потерпілих?
25.03.2026 17:53 Ответить
+3
Керівники і кадрови ПаХАРІ з УДО, глибоко зхвильовані…
25.03.2026 17:27 Ответить
Отак ось дурінь загубив своє життя.
25.03.2026 17:28 Ответить
Своє?!!
А на подростка тебе пофиг?
25.03.2026 17:43 Ответить
ТИ мені не тич. Для таких, як ти, там не поставлена "і". Усі інші і без того розуміють.
25.03.2026 17:46 Ответить
якщо ти навчений професійно вбивати - ти вже зброя
у контакті з озброєним ворогом вбивство - норм
у контакті з мирними - завжди думай та зважай, шо робиш та як, бо з тебе запитають по повній
так вчили завжди
25.03.2026 17:41 Ответить
забагато "якщо"
у разі смерті від інфаркту та підтвердження це висновком сме - то які до тебе питання?
причина ж смерті захворювання - інфаркт? то до чого тут ти?
25.03.2026 17:55 Ответить
коли "ненавчений" вбивати полійцай по п'яні затулить твоєю головою об лобове та розріже тобі шию із раною 10х15 та глиьиною 3 см та ти захлинеся від власної крові, ото тоді розповіси мені за свій інфаркт
25.03.2026 18:05 Ответить
Дуже дивно! Адже там дійсно - випадок. Якби скло витримало, то дитина не загинула б!
25.03.2026 18:00 Ответить
Так там наче не було запланованого жорстого вбивства, не тягне на пожиттєве, як не крути. Скільки збивають насмерть при ДТП, і не памʼятаю, щоб давали пожиттєве.
25.03.2026 18:03 Ответить
 
 