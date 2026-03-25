Убийство Максима Матерухина на фуникулере в Киеве: пожизненный приговор Косову оставили без изменений

25 марта Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Артему Косову, которого ранее приговорили к пожизненному заключению за убийство подростка Максима Матерухина в столичном фуникулере в апреле 2024 года

Об этом пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение апелляции

Косов просил изменить квалификацию дела с умышленного убийства на убийство по неосторожности, наказание за которое предусматривает 3-5 лет лишения свободы или ограничение свободы.

Суд пересмотрел видео из Telegram пассажиров, которые в тот день были в вагоне фуникулера. Там слышно, как Косов общается нецензурно с погибшим Максимом и его друзьями.

"На видео слышно, что я выражался нецензурно, я за это извиняюсь. Но там нет угроз. И как написано в приговоре, "буду бить тебя", там этого нет", — сказал Косов.

"Подростки смеялись, но они вели себя нормально. Но поведение Косова подтверждает хулиганский мотив. Там слышно, как Косов говорит: "Могу каждого уложить за 6 секунд", — заявил адвокат семьи погибшего Максима Матерухина.

Далее во время апелляции просматривали видео с камер наблюдения изнутри фуникулера. На кадрах видно, как выходят обвиняемый и Матерухин из вагона. Косов толкнул парня, и тот упал на стекло. Также, когда Максим был в крови, Косов попытался оказать ему помощь.

Далее судья зачитала заключение медекспертизы. В частности, у парня было резаное ранение шеи, рана размером 10 на 16 сантиметров и глубиной три с половиной сантиметра. Смерть наступила почти сразу.

Во время прений защитник осужденного сказал, что для Косова это слишком суровое наказание.

