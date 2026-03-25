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Новини Вбивство підлітка на фунікулері в Києві
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Убивство Максима Матерухіна на фунікулері в Києві: довічний вирок для Косова залишили без змін

Засуджений до довічного ув’язнення за вбивство Максима Матерухіна на станції фунікулера Артем Косов

25 березня Київський апеляційний суд залишив без змін вирок для Артема Косова, якого раніше засудили до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні 2024 року

Про це пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

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Розгляд апеляції

Косов просив змінити кваліфікацію справи з умисного вбивства на вбивство через необережність, покарання за яке передбачає 3-5 років увʼязнення чи обмеження волі.

Суд переглянув відео з телеграму пасажирів, які того дня були у вагоні фунікулера. Там чути, як Косов спілкується нецензурно із загиблим Максимом та його друзями.

"Там чути на відео, що я висловлювався нецензурною, я за це вибачаюсь. Але там немає погроз. І як пише у вироку, буду бити тебе, там цього немає", - сказав Косов.

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"Підлітки сміялись, але вони поводили себе нормально. Але поведінка Косова підтверджує хуліганський мотив. Там чути, як Косов каже, можу кожного покласти за 6 секунд", - заявив адвокат родини загиблого Максима Матерухіна.

Далі під час апеляції переглядали відео з камер спостереження із середини фунікулера. На кадрах видно, як виходять обвинувачений та Матерухін з вагона. Косов штовхнув хлопця, і той впав у скло. Також, коли Максим був у крові, Косов спробував надати йому допомогу.

Надалі суддя зачитала висновок медекспертизи. Зокрема у хлопця, було різане поранення шиї, рана 10 на 16 сантиметрів, і глибина три з половиною сантиметри. Смерть настала майже одразу.

Під час дебатів захисник засудженого сказав, що для Косова це надто суворе покарання.

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Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо

Автор: 

апеляція (508) Київ (20977) вбивство (3289) фунікулер (66) Апеляційний суд (412)
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Топ коментарі
+24
В цій країні судочинство несправедливе. Довічне за вбивство двох і більше осіб. Але "суд" отримавши на лапу, чи зїхавши з глузду "геть осліп" і вчинив інакше... Максимум який мав отримати Косов це 8 років. Не знаю на чиє замовлення його засудили брутально порушивши законодавство.
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25.03.2026 17:51 Відповісти
+17
А якщо я, ненавчений вбивати, штовхну тебе й ти впадеш та помреш від інфаркту то це буде також умисне вбивство, яке тут прикрутили враховуючи зв'язки потерпілих?
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25.03.2026 17:53 Відповісти
+14
Дуже дивно! Адже там дійсно - випадок. Якби скло витримало, то дитина не загинула б!
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25.03.2026 18:00 Відповісти

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