Убивство Максима Матерухіна на фунікулері в Києві: довічний вирок для Косова залишили без змін
25 березня Київський апеляційний суд залишив без змін вирок для Артема Косова, якого раніше засудили до довічного ув'язнення за вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні 2024 року
Про це пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.
Розгляд апеляції
Косов просив змінити кваліфікацію справи з умисного вбивства на вбивство через необережність, покарання за яке передбачає 3-5 років увʼязнення чи обмеження волі.
Суд переглянув відео з телеграму пасажирів, які того дня були у вагоні фунікулера. Там чути, як Косов спілкується нецензурно із загиблим Максимом та його друзями.
"Там чути на відео, що я висловлювався нецензурною, я за це вибачаюсь. Але там немає погроз. І як пише у вироку, буду бити тебе, там цього немає", - сказав Косов.
"Підлітки сміялись, але вони поводили себе нормально. Але поведінка Косова підтверджує хуліганський мотив. Там чути, як Косов каже, можу кожного покласти за 6 секунд", - заявив адвокат родини загиблого Максима Матерухіна.
Далі під час апеляції переглядали відео з камер спостереження із середини фунікулера. На кадрах видно, як виходять обвинувачений та Матерухін з вагона. Косов штовхнув хлопця, і той впав у скло. Також, коли Максим був у крові, Косов спробував надати йому допомогу.
Надалі суддя зачитала висновок медекспертизи. Зокрема у хлопця, було різане поранення шиї, рана 10 на 16 сантиметрів, і глибина три з половиною сантиметри. Смерть настала майже одразу.
Під час дебатів захисник засудженого сказав, що для Косова це надто суворе покарання.
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: що відомо
- Увечері 7 квітня 2024 року на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.
- Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.
- Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.
- Згодом підозру співробітнику УДО перекваліфікували, зазначивши, що йому загрожує довічне ув’язнення. 22 вересня працівника УДО Косова засудили до довічного ув’язнення.
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