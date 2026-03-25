Рабочая группа ВР обсудила правила проведения послевоенных выборов

В Верховной Раде состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений, касающихся выборов в военный и послевоенный период.

Агитация за рубежом и новые ограничения

Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк сообщила, что подгруппа проработала проект закона об особенностях проведения выборов после завершения военного положения.

По ее словам, особое внимание уделено статье, регулирующей предвыборную агитацию за пределами Украины. Предлагается запретить иностранцам и лицам без гражданства участвовать в любых формах агитации, в частности - публично поддерживать кандидатов или партии.

"Запрету подлежат как непосредственная агитация иностранцами, так и их участие в публичных призывах или оценках деятельности кандидатов", - отметила Кондратюк.

Также предусматривается запрет на размещение политической рекламы в иностранных СМИ и на наружных носителях за рубежом. В то же время информирование граждан Украины будет разрешено в дипломатических учреждениях или специально определенных местах.

Защита выборов от внешнего вмешательства

Отдельный блок изменений касается противодействия внешнему влиянию. По словам Кондратюк, для этого предлагается создать межведомственную группу с участием правоохранителей, представителей ЦИК и медиарегулятора.

Речь идет также об обновлении Избирательного кодекса Украины, в частности - в части информационного обеспечения выборов.

Среди нововведений - обязательная маркировка агитационных материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта, запуск открытого реестра агитационных материалов и запрет микротаргетинга на основе конфиденциальных данных.

Глава рабочей группы Александр Корниенко сообщил, что следующее заседание запланировано на начало апреля.

К работе над законодательством привлечены представители парламента, правительства, Центральной избирательной комиссии и общественного сектора. По оценкам экспертов, подготовка законопроекта о послевоенных выборах на данный момент завершена примерно на две трети.

На днях пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что вопрос проведения президентских выборов в Украине остается актуальным.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что для проведения общенациональных выборов необходимо, чтобы Россия согласилась на как минимум двухмесячное прекращение огня.

