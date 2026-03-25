Робоча група ВР обговорила правила проведення повоєнних виборів

У Верховній Раді відбулося чергове засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів у воєнний та повоєнний період.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у трансляції засідання.

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Агітація за кордоном та нові обмеження

Заступниця голови парламенту Олена Кондратюк повідомила, що підгрупа опрацювала проєкт закону щодо особливостей проведення виборів після завершення воєнного стану.

За її словами, особливу увагу приділено статті, яка регулює передвиборну агітацію за межами України. Пропонується заборонити іноземцям і особам без громадянства брати участь у будь-яких формах агітації, зокрема публічно підтримувати кандидатів або партії.

"Забороні підлягатимуть як безпосередня агітація іноземцями, так і їхня участь у публічних закликах чи оцінках діяльності кандидатів", — зазначила Кондратюк.

Також передбачається заборона розміщення політичної реклами в іноземних медіа та на зовнішніх носіях за кордоном. Водночас інформування громадян України дозволять у дипломатичних установах або спеціально визначених місцях.

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Захист виборів від зовнішнього втручання

Окремий блок змін стосується протидії зовнішньому впливу. За словами Кондратюк, для цього пропонують створити міжвідомчу групу за участі правоохоронців, представників ЦВК і медіарегулятора.

Йдеться також про оновлення Виборчий кодекс України, зокрема щодо інформаційного забезпечення виборів.

Серед новацій — обов’язкове маркування матеріалів агітації, створених із використанням штучного інтелекту, запуск відкритого реєстру агітаційних матеріалів і заборона мікротаргетингу на основі чутливих даних.

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Голова робочої групи Олександр Корнієнко повідомив, що наступне засідання заплановане на початок квітня.

До роботи над законодавством долучені представники парламенту, уряду, Центральної виборчої комісії та громадського сектору. За оцінками експертів, підготовка законопроєкту про повоєнні вибори наразі завершена приблизно на дві третини.

Днями прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що питання проведення президентських виборів в Україні залишається актуальним.

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що для проведення загальнонаціональних виборів потрібно, аби Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню.

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