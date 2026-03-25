Сикорский осудил удары России по украинским церквям

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание на асимметрию ударов во время войны в Украине, отметив, что Киев атакует только военные объекты, тогда как Россия наносит удары по гражданским объектам.

Об этом он заявил в среду во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украина атакует военные цели, такие как порты для перевалки нефти, финансирующей путинскую военную машину, а Россия бьет по церквям. Надеюсь, это даст пищу для размышлений всем религиозным или псевдорелигиозным фанатикам, которые видят в России оплот христианства", – подчеркнул Сикорский.

Массированная атака на Львов

Напомним, Россия атаковала Львовскую область 24 марта. Ударные беспилотники попали в жилой дом в центре Львова. Один из них попал в Бернардинский монастырь, который входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организация выразила "глубокую обеспокоенность" и готовность оказать экстренную помощь для сохранения поврежденного объекта, однако без указания виновника удара.

  • Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что ЮНЕСКО не смогла прямо назвать виновника атаки, несмотря на очевидные доказательства. "ЮНЕСКО отреагировала. Ну, позор, что тут сказать. Если не могут вспомнить даже, кто нанес удар, и это просто какие-то абстрактные удары, то о чем тут говорить", – добавил он.

беспилотник (4933) Львов (4627) Сикорский Радослав (528) ЮНЕСКО (221) атака (1161) Шахед (2027) Львовская область (3142) Львовский район (211)
Як на мене, краще по церквах (бох туди і так не заходив), ніж по жилих домах
25.03.2026 22:53 Ответить
А чого лише сьогодні? У нього ачора вихідний був, чи просто на роботі забухав? 🤔
25.03.2026 23:04 Ответить
По собі не суди
25.03.2026 23:55 Ответить
Ми знайомі? Я до речі вчора під цими шахедами перебував і бачив це на власні очі. І мені плщастило, чесно кажучи. І я там Сікорського точно не бачив. Хоча з Польщі можливо краще видно, хоч і пізніше доходить. І я чогось думаю, що ви шахеди лише на екрані бачили і навіть не кявляю, як вам це коментувати.
26.03.2026 00:07 Ответить
 
 