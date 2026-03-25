Сікорський засудив удари Росії по українських церквах

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на асиметрію ударів під час війни в Україні, зазначивши, що Київ атакує лише військові об’єкти, тоді як Росія цілить у цивільні споруди.

Про це він заявив у середу під час пресконференції у Варшаві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Україна атакує військові цілі, такі як порти для перевалки нафти, що фінансує путінську воєнну машину, а Росія б’є по церквах. Сподіваюся, це дасть поживу для роздумів усім релігійним чи псевдорелігійним фанатикам, які бачать в Росії оплот християнства", – підкреслив Сікорський.

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Масована атака по Львову

Нагадаємо, росія атакувала Львівщину 24 береня. Ударні безпілотники поцілили у житловий будинок у центрі Львова. Один з них влучив у Бернардинський монастир, який входить до переліку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Організація висловила "глибоку стурбованість" та готовність надати екстрену допомогу для збереження пошкодженого об’єкта, проте без зазначення винуватця удару.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, що ЮНЕСКО не змогла прямо назвати винуватця атаки, попри очевидні докази. "Відреагували ЮНЕСКО. Ну, ганьба, що тут сказати. Якщо не можуть згадати навіть хто завдав удару, і це просто якісь абстрактні удари, то про що тут говорити", – додав він.

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