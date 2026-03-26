Суд отправил Назария Гусакова под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для Назария Гусакова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В зале суда присутствовал прокурор, а Гусаков и его защитница участвовали в заседании по видеосвязи.

Прокурор заявил, что, поскольку Гусаков может беспрепятственно пересекать границу Украины в связи с инвалидностью, а также из-за риска уничтожения доказательств, сторона обвинения просит отправить его на круглосуточный домашний арест по месту жительства во Львове.

Сторона защиты просила суд не применять круглосуточный домашний арест, а заменить его на ночной. По словам адвоката, Гусаков дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе.

Что решил суд?

Суд удовлетворил ходатайство частично и отправил подозреваемого под домашний арест с 22:00 до 06:00. Гусаков сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи. Он также должен сдать загранпаспорт.

Дело Назария Гусакова

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, страдающего редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), требующим дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных пожертвований и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова, как самого известного в Украине человека с СМА, поддерживали ряд украинских медиаресурсов и общественных деятелей. Среди них – bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, мэр Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи обнаружили несоответствие в словах мужчины относительно количества лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал в качестве подтверждения купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сбора средств в пользу Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества.

В июле 2025 года Назарию Гусакову сообщили о подозрении по делу о мошенничестве.

25 марта 2026 года стало известно, что Гусаков вернулся в Украину, ему изменили подозрение.

