Новости Дело Назария Гусакова
Суд отправил Назария Гусакова под ночной домашний арест

Дело Назария Гусакова: избрана мера пресечения

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для Назария Гусакова. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

Что известно?

В зале суда присутствовал прокурор, а Гусаков и его защитница участвовали в заседании по видеосвязи.

Прокурор заявил, что, поскольку Гусаков может беспрепятственно пересекать границу Украины в связи с инвалидностью, а также из-за риска уничтожения доказательств, сторона обвинения просит отправить его на круглосуточный домашний арест по месту жительства во Львове.

Сторона защиты просила суд не применять круглосуточный домашний арест, а заменить его на ночной. По словам адвоката, Гусаков дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе.

Что решил суд?

Суд удовлетворил ходатайство частично и отправил подозреваемого под домашний арест с 22:00 до 06:00. Гусаков сможет покидать место жительства только для получения медицинской помощи. Он также должен сдать загранпаспорт.

Читайте: Из monobank уволился топ-менеджер, ответственный за "банки" и благотворительность

Дело Назария Гусакова

  • Ранее 31-летнего Назария Гусакова, страдающего редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), требующим дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных пожертвований и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
  • Гусакова, как самого известного в Украине человека с СМА, поддерживали ряд украинских медиаресурсов и общественных деятелей. Среди них – bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, мэр Львова Андрей Садовый и другие.
  • Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи обнаружили несоответствие в словах мужчины относительно количества лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал в качестве подтверждения купленных препаратов.
  • Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сбора средств в пользу Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества.
  • В июле 2025 года Назарию Гусакову сообщили о подозрении по делу о мошенничестве.
  • 25 марта 2026 года стало известно, что Гусаков вернулся в Украину, ему изменили подозрение.

Читайте: Назарию Гусакову объявили подозрение: обманул благотворителей на более чем 1,3 млн грн, - Офис генпрокурора

мошенничество (1310) мера пресечения (609) Гусаров Назарий (7)
Так у всіх громадян нічний домашній арешт!
Клоуни зелені!
26.03.2026 14:45 Ответить
100%!
26.03.2026 14:49 Ответить
ну наїбав, ну хворий...
тут щє донатерам треба діагноз поставити.
26.03.2026 14:47 Ответить
Вже овочі погрязли в корупції. Куди котиться цей світ?🤦
26.03.2026 14:49 Ответить
наряд
26.03.2026 14:54 Ответить
Коли вже Стерненко С. перевірять??
26.03.2026 15:04 Ответить
 
 