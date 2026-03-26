Суд відправив Назарія Гусакова під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Назарія Гусакова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

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Що відомо?

У залі суду був присутній прокурор, а Гусаков і його захисниця брали участь у засіданні по відеозв'язку.

Прокурор заявив, що позаяк Гусаков може безперешкодно перетинати кордон України через інвалідність, а також через ризик знищення доказів, сторона обвинувачення просить відправити його на цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Львові.

Сторона захисту просила суд не застосовувати цілодобового домашнього арешту, а замінити на нічний. За словами адвокатки, Гусаков двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі.

Що вирішив суд?

Суд задовольнив клопотання частково і відправив підозрюваного під домашній арешт із 22:00 до 06:00. Гусаков зможе залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги. Він також повинен здати закордонний паспорт.

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Справа Назарія Гусакова

Раніше 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова, як найвідомішу в Україні людину зі СМА, підтримували низка українських медіаресурсів та публічних осіб. Серед них – bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші.

Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському щодо ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

У липні 2025 року Назарію Гусакову повідомили про підозру у справі про шахрайство.

25 березня 2026 року стало відомо, що Гусаков повернувся до України , йому змінили підозру.

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