1 316 44

Партию Залужного готовы поддержать 17,2% украинцев, Зеленского – 16,8%, "ЕС" – 15,1%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

За какие партии готовы проголосовать украинцы?

Четыре политические партии имеют самый высокий рейтинг симпатии среди украинцев. 

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, респондентам предлагали выбирать как из существующих политических партий, так и из тех, которые могут быть созданы.

Наибольшее количество голосов получила бы гипотетическая партия экс-главнокомандующего, посла в Великобритании Валерия Залужного - 17,2%.

На втором месте - партия президента Владимира Зеленского - 16,9%.

На третьем - "Европейская солидарность" - 15,1%.

За кого еще готовы голосовать украинцы?

  • Партия Кирилла Буданова - 12,3%.
  • "Батьківщина" (Юлия Тимошенко) - 6,1%.
  • Партия "Азов" - 5%.
  • Партия Дмитрия Разумкова - 4,9%.
  • "Свобода" (Олег Тягнибок) - 4,8%.
  • Партия "Третья штурмовая" (Андрей Билецкий) - 4,1%.
  • Партия Терехова - Кима (Игорь Терехов и Виталий Ким) - 2,9%.
  • Партия Сергея Притулы - 2,6%.
  • Новая партия бывших членов партии ОПЗЖ - 1,7%.
  • "Голос" (Кира Рудик, Ярослав Железняк) - 1,2%,
  • Партия Алексея Арестовича - 1%.
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 0,8%.
  • "За будущее" (Игорь Палица) - 0,2%.
  • Другие - 3,2%.

21,3% респондентов еще не определились с выбором. 6% - не пошли бы на выборы, 2,4% - испортили бы бюллетень, а 4,2% отказались отвечать.

Методология

Опрос по интерактивной структурированной анкете проводился 15-17 марта на территории Украины (кроме временно оккупированных частей Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма). В нем приняли участие 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.

Реально великий відсоток ідіотів.
27.03.2026 09:45 Ответить
73% нікуди не поділися...
27.03.2026 09:48 Ответить
Чергова інформГаліматня від єрмака-мертвечука для лохів, яким за 40+!!!!
27.03.2026 09:53 Ответить
більш скидається на вкид
27.03.2026 09:55 Ответить
Почався процес накидання лайна соцГаліматні, на голови «насєлєнія» України лопатою московитів, з Урядового кварталу…!!
Єрмак з деркачем і помічниками ригоАНАЛІВ, безкарно гадять в Україні!!!
Держсекретарі з КМУ і ЦОВВ, нервово єлозять своїми дупами на посадах!! Покарання прийде, неочікувано для них!
27.03.2026 09:59 Ответить
А де можна почитати програму "Партії Залужного"?
27.03.2026 09:45 Ответить
гарне питання
є ще одне - а Генерал знає, шо у нього вже є політична партія?
27.03.2026 09:52 Ответить
Там пишуть "гіпотетична партія ексголовнокомандувача".
Мене цікавить інше - де "Слуга народу"?
І що таке "партія зеленського", "партія буданова"? От цих партій дійсно не існує, навіть гіпотетично.
27.03.2026 10:05 Ответить
а вам навіщо??на ворога працюєте??.....якщо в статті цифри +_-близькі до правди,країна приречена,ну не можна жити з одним працючим шлунком та відключеною головою.....
27.03.2026 10:06 Ответить
а де партія песа Патрона ?
27.03.2026 09:47 Ответить
Теми які він підіймає в своїй творчості є близькими багатьом українцям, тому якщо він зможе подолати інформаційну блокаду матиме всі шанси стати потужньою політсилою.
27.03.2026 10:15 Ответить
А Єрмака?
27.03.2026 10:21 Ответить
"гіпотетична партія" - цікаве словосполученя, тіко ніхєра не зрозуміло: хто, шо, як, де, коли, чого, чому?
27.03.2026 09:47 Ответить
скільки ще дебілів...
27.03.2026 09:47 Ответить
це за умови, шо дійсно мало місце таке опитування
27.03.2026 09:56 Ответить
і знову це лайно в мізки посполитих!
яка, у сраку, партія залужного? буданова? азов? білецького, притули......
хто, цю х*йню генерує?
сценаристи 95 кварталу?
хто на цю х*йню ведеться?
глядачі шоу 95 кварталу?
27.03.2026 09:48 Ответить
повірте дибілів повно,знаю пару пенсів,ховають сина від мобілізації і одночасно цілують ваву у його немитий цихес....навіть боюся уявити що у них в мозку робиться
27.03.2026 10:09 Ответить
Людство деградує назад у МАВП!
27.03.2026 09:49 Ответить
за 35 років створено всі умови для цього.....рівень життя=виживанню,освіта=алфавіт вивчив вже професор,дибілізація населення не вчора почалася.....
27.03.2026 10:12 Ответить
А що відбулося 35 років назад?
27.03.2026 10:22 Ответить
стадо голодних совкодрочерів з думкою по ковбасу по 2,80,горілку 3,75,та хліб 15коп, пішли і обрали мерзотника кравчука похеривши В.ЧОРНОВОЛА....
27.03.2026 10:31 Ответить
Де партія «Донт пуш Зе хорсез»? Що то за всране соцопитування?
27.03.2026 09:51 Ответить
73 відсотка за Зеленського на виборах 2019 доказує що більшість українських громадян вірять в сказку, що кандидат в президенти витрачає сотні мільйонів гривень на вибори, з можливостю їх втратити у разі програшу, не для того щоб красти з бюджету, а для того щоб збагатити пересічних громадян. Поки українці не будуть вимагати змін до законодавства, щоб керівників СБУ, МВС, АРМА, ДБР, НАБУ, САП, генпрокурора та суддів обирали серед українських громадян виключно наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумповона влада, то в Україні буде процвітати корупція тому що всі кандидати в президенти йдуть до влади, ризикуючи втратити гроші під час виборів у разі програшу, не для того щоб збагатити українців, а виключно для того щоб красти гроші
27.03.2026 09:55 Ответить
Погоджуюся в тому, що у 2019 році українці повірили в казку і вибрали казкового Голобородьку, який обіцяв все хороше проти всього поганого. Але як показав час - то він є якраз представник того поганого, яке забруднило все хорошу, що в нас було. За ці 7 років втрачено багато, як територій, найкращих людей, так і можливостей. Україні потрібно повернутися назад в 2019-й рік і продовжити те, що робилося з 2014 і по 2019-й рік. Іншого хорошого в нас не було.
Напишу непопулярні речі, але то правда, що отримавши таке величезне горе через непрофесійність і проросійскість влади у 2019 році, через горе, сльози, біль і втрати, більшість нації вилікувалися. Печально писати за втрачені території, але якраз ті, хто тягнув нас до росії, відкололися від України і ніколи більше в парламент не пройдуть проросійські партії ОПЗЖ і їх уламки, "Слуга народу" і їх нові формування під іншими назвами, наприклад "партія Буданова" чи "партія Усика", а будуть проукраїнські і проєвропейські "ЄС", "Свобода", "Народний Рух", частина "Голосу", можливо з'являться і інша, які не брехнею, а справою довели свою відданість Україні, як наприклад "Азов".
27.03.2026 10:05 Ответить
Ну як можна вірити соціології і діючій владі, яка замовляє цю соціологію, коли із самого посатку йде маніпуляція і фальсифікація? Прийшла ця влада на брехні і брехнею подавиться. Немає ніякої партії Залужного, а тим більше партії Зеленського. Є просто мародерна і проросійська партія ворюг і бездарів "Слуга народу". Також немає партії Буданова. Немає "Азову", а є "Національний корпус".
Реально є партії "ЄС", яку очолює Петро Порошенко, "Батьківщина", яку очолює Тимошенко, "Свобода", яку очолює Тягнибок. Із стислого аналізу видно, що рейтинг партій до Верховної Ради очолює "ЄС", на другому місці "Батьківщина" і на третьому "Свобода". Я на боці "ЄС" і "Свободи". Створить свою партію Залужний - буду і на його боці. Із цих трьох, коли потрібно поставити одну галочку виберу "ЄС".
27.03.2026 09:56 Ответить
А за партія Zakvova скільки незламних готові проголосувати?
А ****, цих же теж не існує?🤡
27.03.2026 09:57 Ответить
Партию Зеленского на выборах готовы поддержать 16,9% - КТО эти 16.9 процента
27.03.2026 10:01 Ответить
Ждуны.
27.03.2026 10:02 Ответить
За зелю проголосуют больше,держслужба вся в шоколаде,отличные зарплаты,премии,бронь,неприкасаемая каста,все захотят продолжение банкета.
27.03.2026 10:12 Ответить
всі хто дотичні утвореній системі,хто отримує бонуси від керування вави....
27.03.2026 10:14 Ответить
З такою кількістю дебілів Україна без майбутнього
27.03.2026 10:02 Ответить
це було зрозуміло ще на виборах шапкотира....🤣🤣🤣
27.03.2026 10:15 Ответить
Так сюди завезли з московії 10 млн скота починаючи з 33-37 років , а в 91 році іх ще і прирівняли в правах до українців ... шансів нуль ясна справа
27.03.2026 10:32 Ответить
Якщо не помиляюся, в тому списку названо чотири партії, що реально існують, решта - фантазії соціолухів. Яка вартість подібних опитувань? Одна: маніпуляційна.
27.03.2026 10:08 Ответить
Вывод прост - у нации у которой нет разумных и образованных лидеров обречена,этот список больше похож на содержимое мусорного бачка,потухшего,чем на состав будущего парламента.
27.03.2026 10:09 Ответить
всі розумні і талановиті виїхали ще 2000х,бо вже розуміли що кучма веде криміналоолігархів до влади.....а зараз ми наблюдаємо апофеоз вибудованого всіма хто був при владі за 35 років
27.03.2026 10:21 Ответить
КОГО ВИБРАВ НАРІД
Від Бені - Зеля президент,
Єрмак від ворога - агент.
Ахметов дав прем'єр-міністра
А в Раду доктора-магістра,
Що терся із Медведчуком!
Кацап у війську - Головком!
Від «ригів» Офіс президента,
Ворожого нам елемента!
При владі слуги олігархів,
Церква кацапських патріархів…
Наріде, що ж ти наробив?
Антимайдан сам відродив!!!
15.07.2025
Анатолій Березенський

Прокоментую. Вчора під однією новиною виставив ці рими - видалили. Цікаво - а що в них не так? Як на мою думку, то все вірно, але дуже боляче!!!
27.03.2026 10:09 Ответить
***** якась...повна...як гра нашої збірної з футболу...
27.03.2026 10:11 Ответить
а де опозиційна радикальна партія "СЗЧ"??
27.03.2026 10:18 Ответить
у списку на другому місці, набирає 16.8%
27.03.2026 10:23 Ответить
Партія "їжачків в тумані" набирає 24.73% на наступних виборах в шервудському лісі
27.03.2026 10:18 Ответить
та ультрарадикальна партія ухилєсів?
27.03.2026 10:20 Ответить
Головне щобільше партій, серед дрібноти легше пролізти зеленій дрібноті.
27.03.2026 10:31 Ответить
 
 