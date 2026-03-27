Партию Залужного готовы поддержать 17,2% украинцев, Зеленского – 16,8%, "ЕС" – 15,1%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Четыре политические партии имеют самый высокий рейтинг симпатии среди украинцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, респондентам предлагали выбирать как из существующих политических партий, так и из тех, которые могут быть созданы.
Наибольшее количество голосов получила бы гипотетическая партия экс-главнокомандующего, посла в Великобритании Валерия Залужного - 17,2%.
На втором месте - партия президента Владимира Зеленского - 16,9%.
На третьем - "Европейская солидарность" - 15,1%.
За кого еще готовы голосовать украинцы?
- Партия Кирилла Буданова - 12,3%.
- "Батьківщина" (Юлия Тимошенко) - 6,1%.
- Партия "Азов" - 5%.
- Партия Дмитрия Разумкова - 4,9%.
- "Свобода" (Олег Тягнибок) - 4,8%.
- Партия "Третья штурмовая" (Андрей Билецкий) - 4,1%.
- Партия Терехова - Кима (Игорь Терехов и Виталий Ким) - 2,9%.
- Партия Сергея Притулы - 2,6%.
- Новая партия бывших членов партии ОПЗЖ - 1,7%.
- "Голос" (Кира Рудик, Ярослав Железняк) - 1,2%,
- Партия Алексея Арестовича - 1%.
- Радикальная партия Олега Ляшко - 0,8%.
- "За будущее" (Игорь Палица) - 0,2%.
- Другие - 3,2%.
21,3% респондентов еще не определились с выбором. 6% - не пошли бы на выборы, 2,4% - испортили бы бюллетень, а 4,2% отказались отвечать.
Методология
Опрос по интерактивной структурированной анкете проводился 15-17 марта на территории Украины (кроме временно оккупированных частей Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма). В нем приняли участие 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.
є ще одне - а Генерал знає, шо у нього вже є політична партія?
Мене цікавить інше - де "Слуга народу"?
І що таке "партія зеленського", "партія буданова"? От цих партій дійсно не існує, навіть гіпотетично.
Напишу непопулярні речі, але то правда, що отримавши таке величезне горе через непрофесійність і проросійскість влади у 2019 році, через горе, сльози, біль і втрати, більшість нації вилікувалися. Печально писати за втрачені території, але якраз ті, хто тягнув нас до росії, відкололися від України і ніколи більше в парламент не пройдуть проросійські партії ОПЗЖ і їх уламки, "Слуга народу" і їх нові формування під іншими назвами, наприклад "партія Буданова" чи "партія Усика", а будуть проукраїнські і проєвропейські "ЄС", "Свобода", "Народний Рух", частина "Голосу", можливо з'являться і інша, які не брехнею, а справою довели свою відданість Україні, як наприклад "Азов".
Реально є партії "ЄС", яку очолює Петро Порошенко, "Батьківщина", яку очолює Тимошенко, "Свобода", яку очолює Тягнибок. Із стислого аналізу видно, що рейтинг партій до Верховної Ради очолює "ЄС", на другому місці "Батьківщина" і на третьому "Свобода". Я на боці "ЄС" і "Свободи". Створить свою партію Залужний - буду і на його боці. Із цих трьох, коли потрібно поставити одну галочку виберу "ЄС".
Від Бені - Зеля президент,
Єрмак від ворога - агент.
Ахметов дав прем'єр-міністра
А в Раду доктора-магістра,
Що терся із Медведчуком!
Кацап у війську - Головком!
Від «ригів» Офіс президента,
Ворожого нам елемента!
При владі слуги олігархів,
Церква кацапських патріархів…
Наріде, що ж ти наробив?
Антимайдан сам відродив!!!
15.07.2025
Анатолій Березенський
Прокоментую. Вчора під однією новиною виставив ці рими - видалили. Цікаво - а що в них не так? Як на мою думку, то все вірно, але дуже боляче!!!