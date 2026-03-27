Партию Залужного готовы поддержать 17,2% украинцев, Зеленского – 16,8%, "ЕС" – 15,1%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Четыре политические партии имеют самый высокий рейтинг симпатии среди украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Так, респондентам предлагали выбирать как из существующих политических партий, так и из тех, которые могут быть созданы.

Наибольшее количество голосов получила бы гипотетическая партия экс-главнокомандующего, посла в Великобритании Валерия Залужного - 17,2%.

На втором месте - партия президента Владимира Зеленского - 16,9%.

На третьем - "Европейская солидарность" - 15,1%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 62% украинцев против отказа от Донбасса в обмен на гарантии безопасности, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

За кого еще готовы голосовать украинцы?

Партия Кирилла Буданова - 12,3%.

"Батьківщина" (Юлия Тимошенко) - 6,1%.

Партия "Азов" - 5%.

Партия Дмитрия Разумкова - 4,9%.

"Свобода" (Олег Тягнибок) - 4,8%.

Партия "Третья штурмовая" (Андрей Билецкий) - 4,1%.

Партия Терехова - Кима (Игорь Терехов и Виталий Ким) - 2,9%.

Партия Сергея Притулы - 2,6%.

Новая партия бывших членов партии ОПЗЖ - 1,7%.

"Голос" (Кира Рудик, Ярослав Железняк) - 1,2%,

Партия Алексея Арестовича - 1%.

Радикальная партия Олега Ляшко - 0,8%.

"За будущее" (Игорь Палица) - 0,2%.

Другие - 3,2%.

21,3% респондентов еще не определились с выбором. 6% - не пошли бы на выборы, 2,4% - испортили бы бюллетень, а 4,2% отказались отвечать.

Читайте: Зеленский уступает Залужному в рейтинге доверия украинцев - 46 против 61. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос по интерактивной структурированной анкете проводился 15-17 марта на территории Украины (кроме временно оккупированных частей Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма). В нем приняли участие 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.

Читайте: Зеленскому не доверяют больше, чем доверяют: опрос SOCIS