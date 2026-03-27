Партію Залужного готові підтримати 17,2% українців, Зеленського - 16,8%, "ЄС" - 15,1%, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Чотири політичних партії мають найвищий рейтинг симпатії серед українців.
Про це свідчать дані опитування, проведеного New Image Marketing Group спільно з "Діловою столицею", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, респондентам пропонували обирати як із наявних політичних партій, так і з тих, що може бути створено.
Найбільше голосів отримала б гіпотетична партія ексголовнокомандувача, посла у Великій Британії Валерія Залужного - 17,2%.
На другому місці - партія президента Володимира Зеленського - 16,9%.
На третьому - "Європейська солідарність" - 15,1%.
За кого ще готові голосувати українці?
- Партія Кирила Буданова - 12,3%.
- "Батьківщина" (Юлія Тимошенко) - 6,1%.
- Партія "Азов" - 5%.
- Партія Дмитра Разумкова - 4,9%.
- "Свобода" (Олег Тягнибок) - 4,8%.
- Партія "Третя Штурмова" (Андрій Білецький) - 4,1%.
- Партія Терехова - Кіма (Ігор Терехов і Віталій Кім) - 2,9%.
- Партія Сергія Притули - 2,6%.
- Нова партія колишніх членів партії ОПЗЖ - 1,7%.
- "Голос" (Кіра Рудик, Ярослав Железняк) - 1,2%,
- Партія Олексія Арестовича - 1%.
- Радикальна партія Олега Ляшка - 0,8%.
- "За майбутнє" (Ігор Палиця) - 0,2%.
- Інша - 3,2%.
21,3% респондентів ще не визначилися із вибором. 6% - не пішли б на вибори, 2,4% - зіпсували б бюлетень, а 4,2% відмовилися відповісти.
Методологія
Опитування за інтерактивною структурованою анкетою проводили 15-17 березня на території України (крім тимчасово окупованих частин Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей і Криму). У ньому взяли участь 800 інтернет-користувачів віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.
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