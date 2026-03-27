Поляки, которые воюют на стороне Украины, освобождаются от ответственности: Навроцкий подписал закон

Граждане Польши, вступившие в ряды ВСУ и участвующие в войне против РФ, не будут подвергаться наказанию. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал соответствующий закон.

Об этом сообщается на сайте канцелярии президента Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"26 марта президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон от 13 марта 2026 года о неприменении уголовной ответственности в отношении граждан Республики Польша, которые принимали участие на стороне Украины в вооруженном конфликте, вызванном агрессией Российской Федерации против Украины", — говорится в сообщении.

О чем идет речь

Так, согласно закону, наказанию не подлежат граждане Польши, присоединившиеся к рядам ВСУ с апреля 2014 года. Эти военнослужащие обязаны в письменной форме уведомить министра национальной обороны Польши о дате и месте начала военной службы в ВСУ, а также о дате и месте прекращения ее выполнения.

Отмечается, что это нужно будет сделать в течение шести месяцев после возвращения в Польшу. За невыполнение этой нормы предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял законопроект, освобождающий от ответственности польских добровольцев, вставших на защиту Украины.