Поляки, які воюють на боці України, звільняються від відповідальності: Навроцький підписав закон
Громадяни Польщі, які доєдналися до лав ЗСУ і беруть учать у війні проти РФ, не підлягатимуть покаранню. Президент Польщі Кароль Навроцький підписав відповідний закон.
Про це повідомляється на сайті канцелярії президента Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Навроцький підписав закон
"26 березня президент Польщі Кароль Навроцький підписав: закон від 13 березня 2026 року про незастосування кримінальної відповідальності щодо громадян Республіки Польща, які брали участь на боці України у збройному конфлікті, спричиненому агресією Російської Федерації проти України", - йдеться в повідомленні.
Про що йдеться
Так, згідно із законом, покаранню не підлягатимуть громадяни Польщі, які доєдналися до лав ЗСУ від квітня 2014 року. Ці військовослужбовці зобов’язані у письмовій формі повідомити міністра національної оборони Польщі про дату і місце початку військових обов’язків у ЗСУ, а також про дату і місце припинення їхнього виконання.
Зазначається, що це потрібно буде зробити упродовж шести місяців після повернення до Польщі. За невиконання цієї норми передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до двох років.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив законопроєкт, що звільняє від відповідальності польських добровольців, які стали на захист України.
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