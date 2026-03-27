Поляки, які воюють на боці України, звільняються від відповідальності: Навроцький підписав закон

Громадяни Польщі, які доєдналися до лав ЗСУ і беруть учать у війні проти РФ, не підлягатимуть покаранню. Президент Польщі Кароль Навроцький підписав відповідний закон.

Про це повідомляється на сайті канцелярії президента Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Навроцький підписав закон

"26 березня президент Польщі Кароль Навроцький підписав: закон від 13 березня 2026 року про незастосування кримінальної відповідальності щодо громадян Республіки Польща, які брали участь на боці України у збройному конфлікті, спричиненому агресією Російської Федерації проти України", - йдеться в повідомленні.

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Про що йдеться

Так, згідно із законом, покаранню не підлягатимуть громадяни Польщі, які доєдналися до лав ЗСУ від квітня 2014 року. Ці військовослужбовці зобов’язані у письмовій формі повідомити міністра національної оборони Польщі про дату і місце початку військових обов’язків у ЗСУ, а також про дату і місце припинення їхнього виконання.

Зазначається, що це потрібно буде зробити упродовж шести місяців після повернення до Польщі. За невиконання цієї норми передбачається кримінальна відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі строком до двох років.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив законопроєкт, що звільняє від відповідальності польських добровольців, які стали на захист України.