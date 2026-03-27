"Армия дронов.Бонус": теперь е-баллы можно обменивать на компоненты для дронов и технологий, — Федоров

Минобороны расширяет возможности системы "Армия дронов.Бонус". Отныне на Brave1 Market подразделения могут обменивать е-баллы не только на готовые решения — дроны, РЭБ и НРК — но и на компоненты.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь подразделения получат больше возможностей. е-баллы можно обменивать не только на готовые решения, но и на компоненты. Результат — большая гибкость на поле боя. Теперь военные могут доукомплектовывать системы под конкретные задачи и быстро адаптировать технологии", — отметил министр.

О каких компонентах идет речь

В частности, среди доступных компонентов:

средства связи,

видеокамеры,

приемники,

ретрансляторы,

средства навигации и питания,

системы сброса,

контроллеры,

программное обеспечение и другие компоненты.

Поддержка производителей

"Параллельно укрепляем производителей. Запускаем возможность авансирования — до 70% предоплаты за товары, закупаемые за е-баллы. Это позволит производителям масштабировать производство и быстрее удовлетворять потребности фронта", — сообщил Федоров.

По его словам, уже сейчас средний срок поставки — около 10 дней.

