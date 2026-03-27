РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
441 10

"Армия дронов.Бонус": теперь е-баллы можно обменивать на компоненты для дронов и технологий, — Федоров

Армия дронов.Бонус

Минобороны расширяет возможности системы "Армия дронов.Бонус". Отныне на Brave1 Market подразделения могут обменивать е-баллы не только на готовые решения — дроны, РЭБ и НРК — но и на компоненты.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь подразделения получат больше возможностей. е-баллы можно обменивать не только на готовые решения, но и на компоненты. Результат — большая гибкость на поле боя. Теперь военные могут доукомплектовывать системы под конкретные задачи и быстро адаптировать технологии", — отметил министр.

О каких компонентах идет речь

В частности, среди доступных компонентов:

  • средства связи,
  • видеокамеры,
  • приемники,
  • ретрансляторы,
  • средства навигации и питания,
  • системы сброса,
  • контроллеры,
  • программное обеспечение и другие компоненты.

Поддержка производителей

"Параллельно укрепляем производителей. Запускаем возможность авансирования — до 70% предоплаты за товары, закупаемые за е-баллы. Это позволит производителям масштабировать производство и быстрее удовлетворять потребности фронта", — сообщил Федоров.

По его словам, уже сейчас средний срок поставки — около 10 дней.

Автор: 

Федоров Михаил (630) Армия дронов (46)
Поделиться:
Подытожить:
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** потрібно обмінювати по ******, а ****** по *******.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:34 Ответить
"Армія Дронів" народила пшик. Тепер той схематозний пшик будуть масштабувати, поглиблювати, і подовжувати.
показать весь комментарий
27.03.2026 19:37 Ответить
"тепер є-Бали можна обмінювати на компоненти для дронів" ... або торгувати є-балами...
показать весь комментарий
27.03.2026 19:53 Ответить
Хто придумав ці є-Бали? Якісь є-Банати від креативу?
показать весь комментарий
27.03.2026 19:40 Ответить
Цей Федоров нарешті визначиться як правильно писати свої "іновації" - здається було "e-Бали", так гадаю щось співзвучне з електронікою чи електроном, але він сам вже пише через "є" - то з чим це в його інтерпретації співзвучно?
показать весь комментарий
27.03.2026 19:41 Ответить
Нічого дивного....
У нас під час війни проти москальських окупантів - при владі - банда ''зеленських'' ''є-банатів''....
У них в голові тільки:
- Є-бали.
- Є-бабусі.
- і гроші-гроші-гроші....
показать весь комментарий
27.03.2026 20:00 Ответить
Може, федорову слід набити ***** за те що не забезпечує необхідним всіх?
Це ж не шахрайська торгівля гербалайфом і не брехлива виборча кампанія зеленського, яку інформаційно супроводжува черговий з міндічів - у даному випадку альбертович!
показать весь комментарий
27.03.2026 20:09 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 20:14 Ответить
А можна взяти за дупу ті є-бала, котрі вже за є-бали обкрадати українців???
показать весь комментарий
27.03.2026 20:30 Ответить
треба потужно поглиблювати цю незламну ідею - харчі, грошове утримання, тіко за є-бали!
показать весь комментарий
27.03.2026 20:31 Ответить
 
 