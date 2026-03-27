"Армия дронов.Бонус": теперь е-баллы можно обменивать на компоненты для дронов и технологий, — Федоров
Минобороны расширяет возможности системы "Армия дронов.Бонус". Отныне на Brave1 Market подразделения могут обменивать е-баллы не только на готовые решения — дроны, РЭБ и НРК — но и на компоненты.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь подразделения получат больше возможностей. е-баллы можно обменивать не только на готовые решения, но и на компоненты. Результат — большая гибкость на поле боя. Теперь военные могут доукомплектовывать системы под конкретные задачи и быстро адаптировать технологии", — отметил министр.
О каких компонентах идет речь
В частности, среди доступных компонентов:
- средства связи,
- видеокамеры,
- приемники,
- ретрансляторы,
- средства навигации и питания,
- системы сброса,
- контроллеры,
- программное обеспечение и другие компоненты.
Поддержка производителей
"Параллельно укрепляем производителей. Запускаем возможность авансирования — до 70% предоплаты за товары, закупаемые за е-баллы. Это позволит производителям масштабировать производство и быстрее удовлетворять потребности фронта", — сообщил Федоров.
По его словам, уже сейчас средний срок поставки — около 10 дней.
У нас під час війни проти москальських окупантів - при владі - банда ''зеленських'' ''є-банатів''....
У них в голові тільки:
- Є-бали.
- Є-бабусі.
- і гроші-гроші-гроші....
Це ж не шахрайська торгівля гербалайфом і не брехлива виборча кампанія зеленського, яку інформаційно супроводжува черговий з міндічів - у даному випадку альбертович!