УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9592 відвідувача онлайн
Новини Армія дронів.Бонус
1 446 13

"Армія дронів.Бонус": тепер є-Бали можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій, - Федоров

Армія дронів.Бонус

Міноборони розширює можливості системи "Армія дронів.Бонус". Відтепер на Brave1 Market підрозділи можуть обмінювати є-Бали не лише на готові рішення - дрони, РЕБ і НРК - а й на компоненти.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Тепер підрозділи отримають більше можливостей. є-Бали можна обмінювати не лише на готові рішення, а й на компоненти. Результат - більше гнучкості на полі бою. Тепер військові можуть доукомплектовувати системи під конкретні завдання та швидко адаптувати технології", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Програму "Армія дронів.Бонус" розширено на снайперів та "малу" ППО, - Федоров

Про які компоненти йдеться

Так, серед доступних компонентів:

  • засоби зв’язку,
  • відеокамери,
  • приймачі,
  • ретранслятори,
  • засоби навігації та живлення,
  • системи скидання,
  • контролери,
  • програмне забезпечення та інші компоненти.

Читайте: Підрозділи зможуть отримати бали за логістичні операції НРК — розширено програму Армія дронів.Бонус

Підсилення виробників

"Паралельно підсилюємо виробників. Запускаємо можливість авансування — до 70% передплати за товари, які закуповуються за є-Бали. Це дасть змогу виробникам масштабувати виробництво й швидше закривати потреби фронту", - повідомив Федоров.

За його словами, уже зараз середній термін постачання - близько 10 днів.

Читайте: Федоров про результати "Армії дронів": Понад 240 тис. окупантів ліквідовано впродовж 2025 року

Автор: 

Федоров Михайло (1172) Армія дронів (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Хто придумав ці є-Бали? Якісь є-Банати від креативу?
показати весь коментар
27.03.2026 19:40 Відповісти
+5
***** потрібно обмінювати по ******, а ****** по *******.
показати весь коментар
27.03.2026 19:34 Відповісти
+5
"Армія Дронів" народила пшик. Тепер той схематозний пшик будуть масштабувати, поглиблювати, і подовжувати.
показати весь коментар
27.03.2026 19:37 Відповісти

Завантаження...

 
 