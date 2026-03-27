"Армія дронів.Бонус": тепер є-Бали можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій, - Федоров

Міноборони розширює можливості системи "Армія дронів.Бонус". Відтепер на Brave1 Market підрозділи можуть обмінювати є-Бали не лише на готові рішення - дрони, РЕБ і НРК - а й на компоненти.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"Тепер підрозділи отримають більше можливостей. є-Бали можна обмінювати не лише на готові рішення, а й на компоненти. Результат - більше гнучкості на полі бою. Тепер військові можуть доукомплектовувати системи під конкретні завдання та швидко адаптувати технології", - зазначив міністр.

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Про які компоненти йдеться

Так, серед доступних компонентів:

засоби зв’язку,

відеокамери,

приймачі,

ретранслятори,

засоби навігації та живлення,

системи скидання,

контролери,

програмне забезпечення та інші компоненти.

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Підсилення виробників

"Паралельно підсилюємо виробників. Запускаємо можливість авансування — до 70% передплати за товари, які закуповуються за є-Бали. Це дасть змогу виробникам масштабувати виробництво й швидше закривати потреби фронту", - повідомив Федоров.

За його словами, уже зараз середній термін постачання - близько 10 днів.

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