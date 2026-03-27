"Армія дронів.Бонус": тепер є-Бали можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій, - Федоров
Міноборони розширює можливості системи "Армія дронів.Бонус". Відтепер на Brave1 Market підрозділи можуть обмінювати є-Бали не лише на готові рішення - дрони, РЕБ і НРК - а й на компоненти.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер підрозділи отримають більше можливостей. є-Бали можна обмінювати не лише на готові рішення, а й на компоненти. Результат - більше гнучкості на полі бою. Тепер військові можуть доукомплектовувати системи під конкретні завдання та швидко адаптувати технології", - зазначив міністр.
Про які компоненти йдеться
Так, серед доступних компонентів:
- засоби зв’язку,
- відеокамери,
- приймачі,
- ретранслятори,
- засоби навігації та живлення,
- системи скидання,
- контролери,
- програмне забезпечення та інші компоненти.
Підсилення виробників
"Паралельно підсилюємо виробників. Запускаємо можливість авансування — до 70% передплати за товари, які закуповуються за є-Бали. Це дасть змогу виробникам масштабувати виробництво й швидше закривати потреби фронту", - повідомив Федоров.
За його словами, уже зараз середній термін постачання - близько 10 днів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль